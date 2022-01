Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε φοβερό… ποδαρικό στο 2022, καθώς πέτυχε triple double κόντρα στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, παίζοντας και για τον απόντα Κρις Μίνλτετον.

Ο “Greek Freak” ήταν ασταμάτητος για τους Μιλγουόκι Μπακς και τελείωσε την αναμέτρηση με 35 πόντους (10/14 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9/12 βολές), 15 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 2 κλεψίματα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς των “ελαφιών”, που του φώναζαν “MVP, MVP”.

Ο ίδιος χόρεψε μάλιστα μετά το δεύτερο τρίποντό του στο ματς και… ξέχασε και την τεχνική ποινή που δέχθηκε για μία αντίδρασή του σε φάουλ που έδωσαν οι διαιτητές εναντίον του.

