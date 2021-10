Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετώπισαν τους Μέμφις Γκρίζλις σε ματς για την preseason του NBA, αλλά το παιχνίδι διεκόπη απότομα, μετά από το χτύπημα ενός συναγερμού για φωτιά.

Μία σπίθα σε χώρο χωρίς πρόσβαση ήταν ο λόγος που ανησύχησε τις ομάδες και τους υπαλλήλους του γηπέδου, με αποτέλεσμα το ματς να ολοκληρωθεί πρόωρα και στο τρίτο δεκάλεπτο, χωρίς πάντως να υπάρξουν άλλα προβλήματα.

Όσον αφορά το αγωνιστικό “κομμάτι”, οι περισσότεροι βασικοί έμειναν εκτός και στην πεντάδα ξεκίνησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο (4 πόντους με 2/6 δίποντα και 2 ριμπάουντ), ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης (0/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ).

A fire alarm went off during the Bucks-Grizzlies game



Fans were evacuated from the building, and both teams went to their locker rooms pic.twitter.com/y7Iuozsczr