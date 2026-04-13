Μιλγουόκι Μπακς: Τέλος ο Ντοκ Ρίβερς από τη θέση του προπονητή

Ο Ντοκ Ρίβερς ήταν δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά μετά και την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της σεζόν στο NBA, έγινε γνωστό στις ΗΠΑ, ότι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα.

Η ήττα των Μιλγουόκι Μπακς με 126-106 από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ντοκ Ρίβερς ως προπονητής των “ελαφιών”, κλείνοντας ένα κύκλο 2,5 περίπου χρόνων.

Ο άλλοτε πρωταθλητής του NBA με τους Μπόστον Σέλτικς δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και με ρεκόρ 97 νίκες και 103 ήττες, δεν θα έχει και πολλά να θυμάται από την παρουσία του στο Μιλγουόκι.