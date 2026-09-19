Αθλητικά

Κακό ξεκίνημα για την Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη στην έδρα της Νιούκαστλ – Δέχθηκε δυο γκολ στα πρώτα επτά λεπτά του αγώνα

Μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές που δεν δέχθηκαν γκολ, οι “τίγρεις” πλέον βλέπουν την εστία τους να παραβιάζεται
ΔΦΩΤΟ Reuters
ΔΦΩΤΟ Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κάκιστο ξεκίνημα για τη Χαλ στην έδρα της Νιούκαστλ, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Η ομάδα του Κωνσταντή Τζολάκη δέχθηκαν δυο γκολ στο «St James’ Park» πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο!

Η Νιούκαστλ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της άμυνας της Χαλ και έστειλε δυο φορές την μπάλα στα δίχτυα του Κωνσταντή Τζολάκη με τους Γουίλοκ (3′) και Χολ (7′).

Έτσι, μέσα σε σχεδόν ένα δεκάλεπτο, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης δέχθηκε τον ίδιο αριθμό τερμάτων με όσα είχε δεχθεί στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με τον Έλληνα κίπερ, πάντως, να μην έχει ευθύνη σε κανένα από τα γκολ που “έφαγε” στην έδρα της Νιούκαστλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
153
147
110
101
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo