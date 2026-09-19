Κακό ξεκίνημα για την Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη στην έδρα της Νιούκαστλ – Δέχθηκε δυο γκολ στα πρώτα επτά λεπτά του αγώνα

Κάκιστο ξεκίνημα για τη Χαλ στην έδρα της Νιούκαστλ, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Η ομάδα του Κωνσταντή Τζολάκη δέχθηκαν δυο γκολ στο «St James’ Park» πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο!

Η Νιούκαστλ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της άμυνας της Χαλ και έστειλε δυο φορές την μπάλα στα δίχτυα του Κωνσταντή Τζολάκη με τους Γουίλοκ (3′) και Χολ (7′).

Έτσι, μέσα σε σχεδόν ένα δεκάλεπτο, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης δέχθηκε τον ίδιο αριθμό τερμάτων με όσα είχε δεχθεί στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του πρωταθλήματος, με τον Έλληνα κίπερ, πάντως, να μην έχει ευθύνη σε κανένα από τα γκολ που “έφαγε” στην έδρα της Νιούκαστλ.