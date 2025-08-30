Μίλος Πάντοβιτς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό γιατί έχω μεγάλους στόχους»

Ο Μίλος Πάντοβιτς έφθασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό και στις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, έθεσε υψηλά τον πήχη για την παρουσία του στην ομάδα.

Μιλώντας για πρώτη φορά στα ελληνικά ΜΜΕ, ο Μίλος Πάντοβιτς ανέφερε ως τιμή τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό και τόνισε ότι έχει μεγάλους στόχους για την παρουσία του στην ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Πάντοβιτς

Για το στόρι της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Πήρα την απόφαση γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και νιώθω τιμή να είμαι εδώ. Δεν είχα καμία αμφιβολία για να έρθω εδώ. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να βρεθώ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό».

Για το αν έχει μιλήσει με κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού: «Δεν μίλησα με κανέναν, γιατί ταξίδεψα σήμερα και ήξερα ότι έχουν να προετοιμαστούν για το αυριανό παιχνίδι. Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στην ομάδα για τον αυριανό αγώνα του πρωταθλήματος. Γνωρίζω τους Τζούρισιτς και Μλαντένοβιτς, δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί τους αλλά μετά το παιχνίδι θα τα πούμε».

Για τους προσωπικούς του στόχους: «Έχω μεγάλους στόχους, για αυτό ήρθα εδώ. Αυτή την στιγμή θα πω ότι πρώτα θέλω να μιλήσω με τον προπονητή και με τους συμπαίκτες μου. Ήρθα εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά αφού μιλήσω με προπονητή και συμπαίκτες θα θέσω τους στόχους μου».