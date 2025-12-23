Μιλουτίνοφ: «Θέλω να είμαι υγιής πάνω απ’ όλα»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε για το τι είναι το πιο σημαντικό για τον ίδιο τα Χριστούγεννα, ενώ αποκάλυψε και τον παίκτη που αποτέλεσε το μπασκετικό του ίνδαλμα στα παιδικά του χρόνια.

Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο εκτός έδρας αποστολή κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26/12, 21:30) για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Μέσα στο έντονα εορταστικό κλίμα των ημερών, o Νίκολα Μιλουτίνοφ αποκάλυψε το δώρο που θα ζητήσει από τον Αϊ Βασίλη.

Oι δηλώσεις του Μιλουτίνοφ

Για το δώρο που θα ζητήσει φέτος από τον Αϊ Βασίλη: “Θέλω απλά να είμαι υγιής. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα, πάντα η υγεία είναι νούμερο ένα, όχι μόνο για εμένα, αλλά για όλο τον κόσμο”.

Για το γεγονός ότι έρχονται τα μικρά παιδιά να του ζητήσουν αυτόγραφα: “Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα, γιατί κι εγώ όταν ήμουν μικρός πάντα προσπαθούσα να πάρω αυτόγραφα και να βγάλω φωτογραφίες με τους αγαπημένους αθλητές μου, γιατί έπαιζα μπάσκετ. Μ’ αρέσει να το κάνω, γιατί έστω ένα από αυτά τα παιδιά που ζητάει μία φωτογραφία καταφέρει να γίνει επαγγελματίας αθλητής, θα με κάνει πολύ περήφανο”.

Για τον αγαπημένο παίκτη του μεγαλώνοντας: “Βλάντε Ντίβατς”.

Για το αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά: “Επειδή προέρχομαι από μία απλή οικογένεια, κάθε χρόνο θέλω να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου. Μερικές φορές, όμως, τα απλά πράγματα είναι τα καλύτερα”.