Μίλτος Τεντόγλου: Η επική τούρτα για τα γενέθλιά του με σχήμα LEGO

Ο χρυσός Έλληνας Ολυμπιονίκης κλείνει τα 28
Ο Μίλτος Τεντόγλου σβήνει την τούρτα γενεθλίων του
Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει γενέθλια την Τετάρτη (18/3/2026), ωστόσο ο ΣΕΓΑΣ φρόντισε να του ευχηθεί από σήμερα (17/3) με αφορμή τα εγκαίνια του ανακαινισμένου φυσικοθεραπευτηρίου του ΟΑΚΑ υπερσύγχρονο εξοπλισμό από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο ΣΕΓΑΣ πήγε στον Μίλτο Τεντόγλου μία τούρτα που είχε σχήμα τουβλάκι LEGΟ, με κόκκινο χρώμα και επάνω τη φωτογραφία του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους έσβησε τα κεράκια και χειροκροτήθηκε από τους συναθλητές του, τους προπονητές και τους παράγοντες που βρέθηκαν στα εγκαίνια. Μεταξύ αυτών και ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που αρχίζει την Παρασκευή στο Τόρουν της Πολωνίας, στοχεύοντας σε ακόμα ένα μετάλλιο.

