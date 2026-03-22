Μίλτος Τεντόγλου: Η ώρα του τελικού του στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου και το κανάλι που θα τον μεταδώσει

Η ώρα του Μίλτου Τεντόγλου. Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί απόψε (22.03.2026) στο Τορούν, στον τελικό του μήκους, διεκδικώντας το τρίτο του χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο κλειστού Στίβου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου επιστρέφει σε ένα στάδιο που το 2021 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού. Ο Έλληνας κορυφαίος αθλητλης έχει κάνει φέτος 8,27 μ., που είναι η τέταρτη επίδοση ανάμεσα στους 17 άλτες που θα πάρουν μέρος στον τελικό του μήκους.

Ο Μίλτος Τεντόγκου έχει κάνει την καλύτερη χειμερινή σεζόν με τέσσερις αγώνες πάνω από τα 8,20 μ. και το καλύτερο ντεμπούτο (8,25 μ.) της καριέρας του. Αγωνίζεται τρίτος μετά τους Φουρλάνι και Λίαμ Άντιοκ σε έναν τελικό όπου όλοι οι άλτες θα κάνουν τρία άλματα, οι οκτώ θα συνεχίσουν για τέσσερα άλματα και οι έξι για όλες τις προσπάθειες.

Ο Τεντόγλου από το 2018 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 13 μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις εκ των οποίων τα 12 χρυσά και το ένα ασημένιο.

Στον τελικό του μήκους, εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου, νικητή του 2022 και 2024, και τον νικητή του 2025, Ματία Φουρλάνι, μετέχουν ακόμη ο τρίτος της περσινής διοργάνωσης Λίαμ Άντιοκ (Αυστραλία), ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2019 στη Ντόχα Τάτζεϊ Γκέιλ και ο χάλκινος στο παγκόσμιο κλειστού της Γλασκώβης, Κάρι ΜακΛάουντ (Τζαμάικα).

Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 20:12 και θα μπορείτε να τον δείτε από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΤ. Παράλληλα, θα υπάρξει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.