Μίλτος Τεντόγλου: Η τελευταία φορά που έμεινε εκτός μεταλλίων σε μεγάλη διοργάνωση

Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν μια από τις ελπίδες της Ελλάδας για μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο. Μία ενόχληση στη γάμπα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειάς του στον τελικό του μήκους, ήταν αυτή που τον έφερε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση (σ.σ. ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική το τελευταίο διάστημα) και τον άφησε εκτός μεταλλίων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν μπόρεσε έτσι να κάνει την back-to-back κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος, τερματίζοντας στην 11η θέση του τελικού του μήκους.

Το 12ο χρυσό μετάλλιο θα… καθυστερήσει λίγο να έρθει για τον Έλληνα δις Ολυμπιονίκη, ο οποίος δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εμφανίσεις, από το 2018, όταν και έκανε το μεγάλο “μπαμ” στον στίβο.

Ο Τεντόγλου είχε κατακτήσει τη 10η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στην Ντόχα το 2019, με άλμα στα 7.79μ. Και από εκεί και μετά είχε συνεχόμενες θέσεις σε βάθρο.

Το σερί αυτό “έσπασε” τον Μάρτιο του 2025, με την 5η θέση που κατέκτησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Ναντζίνγκ (8,14μ).

“Μην σταματήσετε να πιστεύετε σε εμένα” είχε πριν από λίγους μήνες, αφού είχε αγωνιστεί άρρωστος και το ίδιο θα πρέπει να κάνει ο κόσμος και τώρα, μετά από αυτή τη νέα αναποδιά.