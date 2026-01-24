Μίλτος Τεντόγλου: Ντεμπούτο καριέρας με άλμα στα 8,25 μέτρα

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε ντεμπούτο στη σεζόν, στην ημερίδα κλειστού της Παιανίας, με άλμα στα 8,25 μ. και κατέγραψε το καλύτερο ξεκίνημα του στη χειμερινή περίοδο.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι, Μίλτος Τεντόγλου, έδειξε κεφάτος αγωνιστικά και σε θέση να διεκδικήσει στο εγγύς μέλλον ακόμη μεγαλύτερα άλματα.

Η επίδοσή του είναι η τρίτη στον κόσμο και όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν και ανοιχτού στο Μπέρμιγχαμ.

Ο “χρυσός” ολυμπιονίκης, αφού βρήκε τη φόρα του, μετά τα δύο πρώτα άκυρα άλματα, συνέχισε στα 8,12 μ., 8,15 μ., 8,25 μ. και άφησε το τελευταίο του άλμα. Η σημερινή ήταν η πρώτη επαφή του αθλητή με την εγκατάσταση. Ο Τεντόγλου θα κάνει τον επόμενο αγώνα του την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στο μίτινγκ της Οστράβας.

Τη δεύτερη θέση στο σημερινό αγώνα κατέλαβε ο Νίκος Σταματονικολός με 7,88 μ., επίδοση που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ στο κλειστό και είναι ένα καλό πρώτο δείγμα στη σεζόν.