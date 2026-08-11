Αθλητικά

Μίλτος Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8.44μ.

Ο κορυφαίος αθλητής του μήκους κατέκτησε την κορυφή και έγραψε ιστορία
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Παρακολουθήσατε live τον τελικό του μήκους με τη συμμετοχή του ανίκητου Μίλτου Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

23:41 | 11.08.2026
Καλό βράδυ από το NewsIt.gr
23:40 | 11.08.2026
Με 8.44μ. ο Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο

Ασημένιο ο Εχάμερ, χάλκινο ο Σαραμπογιούκοφ

23:40 | 11.08.2026

Δεν κάνει καν το έκτο άλμα του

23:40 | 11.08.2026

Για τέταρτη φορά ο Έλληνας πρωταθλητής κατακτά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

23:40 | 11.08.2026
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ο ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
23:39 | 11.08.2026
Άκυρος ο Εχάμερ!
23:37 | 11.08.2026
8.26 ο Σαραμπογιούκοφ και χάλκινο μετάλλιο
23:36 | 11.08.2026
Τελευταίες προσπάθειες
23:33 | 11.08.2026
Στα 8.18μ η προσπάθεια του Μπαλντέ
23:30 | 11.08.2026
Στα 8.05 μ. ο Εχάμερ
23:28 | 11.08.2026

Αφήνει την πέμπτη προσπάθεια ο Τεντόγλου

23:27 | 11.08.2026
Οι τρεις πρώτοι μετά την ολοκλήρωση του 4ου άλματος

Τεντόγλου 8,44μ.
Εχάμερ 8,29μ
Σαραμπογιούκοφ 8,10

23:26 | 11.08.2026
Το τρομερό άλμα του Τεντόγλου!

23:23 | 11.08.2026
8.22 ο Εχάμερ, πολύ πιο κάτω από τον Τεντόγλου
23:14 | 11.08.2026
8.44 o Μίλτος Τεντόγλου!

Απίστευτος ο Έλληνας πρωταθλητής, περνάει και πάλι στην κορυφή

23:13 | 11.08.2026
Η κατάταξη μετά το 3ο άλμα

1.Σίμον Εχάμερ (Ελβετός) 8,29μ.
2.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8,27μ.
3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8,10μ.
4.Φραντσέσκο Ετόρε Ιντζόλι (Ιταλία) 8,04μ.
5.Λούκα Μπόσκοβιτς (Σερβία) 7,94μ.
6.Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 7,92μ.
7.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 7,91μ.
8.Πετρ Μέιντλσμιντ (Τσεχία) 7,81μ.
9.Χάιμε Γκουέρα (Ισπανία) 7,73μ.
10.Λέστερ Λεσάι (Ισπανία) 7,72μ.
11.Γιάνι Σίμπσον (Βέλγιο) 7,59μ.
12.Άρστι Γέο (Μ. Βρετανία) 7,48μ.

23:09 | 11.08.2026
Μπήκαμε στην τελική οκτάδα στον τελικό του μήκους

Τρεις προσπάθειες θα έχουν ακόμα οι αθλητές

23:06 | 11.08.2026
Χαμηλά ο Σαραμπογιούκοφ

22:57 | 11.08.2026
To τρίτο άλμα του Τεντόγλου με κόντρα άνεμο

22:54 | 11.08.2026

22:46 | 11.08.2026
Στα 8.27 μ. πάλι ο Τεντόγλου στην τρίτη προσπάθεια, παραμένει δεύτερος πίσω από τον Εχάμερ
22:45 | 11.08.2026

22:37 | 11.08.2026
Ο Εχάμερ περνάει πρώτος στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8,29μ.
22:36 | 11.08.2026
Στα 8.19μ. η δεύτερη προσπάθεια του Τεντόγλου
22:36 | 11.08.2026

Μετά το τέλος των πρώτων αλμάτων, ο Τεντόγλου είναι πρώτος με 8,27μ. Δεύτερος ο Σαραμπιούκοβ με 8,10μ. και τρίτος ο Μπαλντέ με 7,91μ.

 

22:32 | 11.08.2026

7.81 για τον Μάιντλσμιντ

22:32 | 11.08.2026

7.91 για τον Μπόσκοβιτς

22:26 | 11.08.2026

Στα 7.80 ο νεαρός Ινζόλι που εντυπωσίασε στα προκριματικά

22:22 | 11.08.2026

22:20 | 11.08.2026
Άκυρος ο Εχάμερ
22:20 | 11.08.2026
Στα 8.10 ο βασικός αντίπαλος του Τεντόγλου, Σαραμπογιούκοφ
22:18 | 11.08.2026
Στο 8.27 το πρώτο άλμα του Έλληνα πρωταθλητή!

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Τεντόγλου που βάζει τις βάσεις για το βάθρο αλλά και το χρυσό μετάλλιο

22:14 | 11.08.2026
Ξεκινάει πρώτος ο Τεντόγλου
22:12 | 11.08.2026
Οι αντίπαλοι του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό

Φραντσέσκο Ετόρε Ιντσόλι (Ιταλία) – 8.34μ (+3.1)

Λούκα Μπόσκοβιτς (Σερβία) – 8.33μ (+2.4)

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.26μ (+1.2)

Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) – 8.24μ (+3.1)

Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) – 8.20μ (+2.6)

Χάιμε Γκέρα (Ισπανία) – 8.12μ (+2.7)

Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) – 8.10μ (+1.1)

Λέστερ Λεσκάι (Ισπανία) – 8.03μ (+0.9)

Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) – 7.99μ (+1.7)

Γιανί Σάμσον (Βέλγιο) – 7.97μ (+2.5)Άρτσι Γέο (Μεγάλη Βρετανία) – 7.92μ (+2.2)

Πετρ Μέιντσμιντ (Τσεχία) – 7.91μ (+2.0)

22:11 | 11.08.2026
Ο κορυφαίος αθλητής του μήκους στον κόσμο πέρασε με περίπατο στον τελικό, κάνοντας 8.26μ. στη δεύτερη προσπάθειά του.

Εκεί, ο Μίλτος Τεντόγλου, όντας το μεγάλο φαβορί, θα επιχειρήσει να κατακτήσει την κορυφή, έχοντας για μεγάλους αντιπάλους τους Σαραμπογιούκοφ και Εχάμερ, την ώρα που οι νεαροί Ιντσόλι και Μπόσκοβιτς εντυπωσίασαν στα προκριματικά

22:11 | 11.08.2026

Ο Ολυμπιονίκης του μήκους έδειξε να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στον προκριματικό και ότι αυτός είναι που έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, σε μια φανταστική γι’ αυτόν χρονιά

22:11 | 11.08.2026

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος να γράψει ιστορία και να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στο παλμαρέ τους. Το πέτυχε χθες (10/8/2026) ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν στα 5.000 μ., θέλει να το επαναλάβει και ο Έλληνας πρωταθλητής στο δικό του αγώνισμα.

22:09 | 11.08.2026
Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Μίλτος Τεντόγλου

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και στόχος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση ακόμα μίας κορυφής

22:09 | 11.08.2026
Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 22:16
22:09 | 11.08.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του μήκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου

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