Μίλτος Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8.44μ.

Ο κορυφαίος αθλητής του μήκους στον κόσμο πέρασε με περίπατο στον τελικό, κάνοντας 8.26μ. στη δεύτερη προσπάθειά του.

Εκεί, ο Μίλτος Τεντόγλου, όντας το μεγάλο φαβορί, θα επιχειρήσει να κατακτήσει την κορυφή, έχοντας για μεγάλους αντιπάλους τους Σαραμπογιούκοφ και Εχάμερ, την ώρα που οι νεαροί Ιντσόλι και Μπόσκοβιτς εντυπωσίασαν στα προκριματικά