Μίλτος Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8.44μ.

Παρακολουθήσατε live τον τελικό του μήκους με τη συμμετοχή του ανίκητου Μίλτου Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.
Ασημένιο ο Εχάμερ, χάλκινο ο Σαραμπογιούκοφ
Δεν κάνει καν το έκτο άλμα του
Για τέταρτη φορά ο Έλληνας πρωταθλητής κατακτά το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
Αφήνει την πέμπτη προσπάθεια ο Τεντόγλου
Τεντόγλου 8,44μ.
Εχάμερ 8,29μ
Σαραμπογιούκοφ 8,10
Απίστευτος ο Έλληνας πρωταθλητής, περνάει και πάλι στην κορυφή
1.Σίμον Εχάμερ (Ελβετός) 8,29μ.
2.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8,27μ.
3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8,10μ.
4.Φραντσέσκο Ετόρε Ιντζόλι (Ιταλία) 8,04μ.
5.Λούκα Μπόσκοβιτς (Σερβία) 7,94μ.
6.Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 7,92μ.
7.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 7,91μ.
8.Πετρ Μέιντλσμιντ (Τσεχία) 7,81μ.
9.Χάιμε Γκουέρα (Ισπανία) 7,73μ.
10.Λέστερ Λεσάι (Ισπανία) 7,72μ.
11.Γιάνι Σίμπσον (Βέλγιο) 7,59μ.
12.Άρστι Γέο (Μ. Βρετανία) 7,48μ.
Τρεις προσπάθειες θα έχουν ακόμα οι αθλητές
Μετά το τέλος των πρώτων αλμάτων, ο Τεντόγλου είναι πρώτος με 8,27μ. Δεύτερος ο Σαραμπιούκοβ με 8,10μ. και τρίτος ο Μπαλντέ με 7,91μ.
7.81 για τον Μάιντλσμιντ
7.91 για τον Μπόσκοβιτς
Στα 7.80 ο νεαρός Ινζόλι που εντυπωσίασε στα προκριματικά
Ιδανικό ξεκίνημα για τον Τεντόγλου που βάζει τις βάσεις για το βάθρο αλλά και το χρυσό μετάλλιο
Φραντσέσκο Ετόρε Ιντσόλι (Ιταλία) – 8.34μ (+3.1)
Λούκα Μπόσκοβιτς (Σερβία) – 8.33μ (+2.4)
Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.26μ (+1.2)
Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) – 8.24μ (+3.1)
Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) – 8.20μ (+2.6)
Χάιμε Γκέρα (Ισπανία) – 8.12μ (+2.7)
Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) – 8.10μ (+1.1)
Λέστερ Λεσκάι (Ισπανία) – 8.03μ (+0.9)
Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) – 7.99μ (+1.7)
Γιανί Σάμσον (Βέλγιο) – 7.97μ (+2.5)Άρτσι Γέο (Μεγάλη Βρετανία) – 7.92μ (+2.2)
Πετρ Μέιντσμιντ (Τσεχία) – 7.91μ (+2.0)
Εκεί, ο Μίλτος Τεντόγλου, όντας το μεγάλο φαβορί, θα επιχειρήσει να κατακτήσει την κορυφή, έχοντας για μεγάλους αντιπάλους τους Σαραμπογιούκοφ και Εχάμερ, την ώρα που οι νεαροί Ιντσόλι και Μπόσκοβιτς εντυπωσίασαν στα προκριματικά
Ο Ολυμπιονίκης του μήκους έδειξε να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στον προκριματικό και ότι αυτός είναι που έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, σε μια φανταστική γι’ αυτόν χρονιά
Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος να γράψει ιστορία και να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στο παλμαρέ τους. Το πέτυχε χθες (10/8/2026) ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν στα 5.000 μ., θέλει να το επαναλάβει και ο Έλληνας πρωταθλητής στο δικό του αγώνισμα.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και στόχος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση ακόμα μίας κορυφής
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του μήκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου