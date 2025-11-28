Μίλτος Τεντόγλου: Το πρόγραμμα των αγώνων του στον κλειστό στίβο

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αρχίσει σιγά σιγά να προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στον κλειστό στίβο, με το πρώτο του τουρνουά για το 2026 να είναι προγραμματισμένο για τις 3 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα του Μίλτου Τεντόγλου περιλαμβάνει αρχικά το Indoor Gala της Gold κατηγορίας, στην Οστράβα της Τσεχίας και στη συνέχεια το αντίστοιχο μίτινγκ του Βελιγραδίου στις 11 Φεβρουαρίου.

Ο “χρυσός” Έλληνας Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί πιθανότατα και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου (28 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου) ενώ έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην πόλη Τορούν της Πολωνίας (20-22 Μαρτίου).

Πιθανή είναι όμως και η συμμετοχή του στο βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου που είναι προγραμματισμένο για τις 21 Φεβρουαρίου, όπου και μπορεί να διεκδικήσει το μοναδικό χρυσό μετάλλιο που λείπει από τη συλλογή του.