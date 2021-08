Οι φίλοι της Ραπίντ Βιέννης σήκωσαν πανό… στήριξης για την “πληγωμένη” από τις πυρκαγιές Ελλάδα, στο ματς με τη Βόλφσμπεργκερ.

Η Ελλάδα… καίγεται και οι εικόνες από τα πολλά μέτωπα των πυρκαγιών κάνουν το γύρο του κόσμου και “φέρνουν” πολλά μηνύματα στήριξης.

«Ελλάδα, κράτα γερά» αναγράφει το πανό που σήκωσαν οι φίλοι της Ραπίντ Βιέννης στο3-0 επί της Βόλφσμπεργκερ,αναμέτρηση στην οποία ο Ταξιάρχης Φούντας έκανε χατ-τρικ.

Der #BlockWest in Halbzeit 1 mit einer Botschaft an 🇬🇷 – wir schließen uns an: Griechenland, bleib stark! #skrapid #SCR2021 #SCRWAC #greeceisburning pic.twitter.com/FbSXfGscrE