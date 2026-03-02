Μήνυμα του Ματίας Λεσόρ για τον αδερφό του Τζέιλεν Χορντ που αγνοείται στις ΗΠΑ

Ο αδερφός του παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Τζέιλεν Χορντ, αγνοείται στις ΗΠΑ και έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του, με τον Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού να προσπαθεί να βοηθήσει με ένα μήνυμά του στα social media.

Ο Τζέιλεν Χορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ αποκάλυψε ότι ο αδερφός του Ελλάιτζα εξαφανίστηκε στο Σικάγο των ΗΠΑ και ο Ματίας Λεσόρ κοινοποίησε την είδηση, για να ενισχύσει τις προσπάθειες εντοπισμού του.

Ο φόργουορντ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ανέφερε σχετικά τα εξής: «Παρακαλώ κοινοποιήστε. Ο αδελφός μου, Ελάιτζα Χορντ, αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, από το αεροδρόμιο Ο’ Χέαρ στο Σικάγο».

Για την υπόθεση μίλησε και ο πατέρας του, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες: «Πήγε για να κάνει την εγγραφή του στην πτήση, όμως οι αποσκευές του δεν φορτώθηκαν στο αεροπλάνο. Δεν έκανε check-in. Δεν τον έχουμε δει από την περασμένη Παρασκευή. Η ψυχολογική του κατάσταση άλλαξε τις τελευταίες δύο ημέρες. Δεν ήθελε να γυρίσει στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λεσόρ δημοσίευσε έτσι το σχετικό ρεπορτάζ αμερικανικού δικτύου και έγραψε: “Παρακαλώ βοηθήστε”.