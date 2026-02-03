Αθλητικά

Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Η κατάσταση του είναι σοβαρή και παρακολουθείται συνεχώς» αναφέρουν οι Ρουμάνοι

Αυτή είναι η τρίτη φορά που νοσηλεύεται τη φετινή σεζόν
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου (ΦΩΤΟ Reuters)

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εισήχθη εσπευσμένα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου το απόγευμα της Δευτέρας (02/02/2026), μετά από επιδείνωση της υγείας του.

Πιο σοβαρά από τις αρχικές εκτιμήσεις, είναι η κατάσταση της υγείας του προπονητή τη εθνικής Ρουμανίας, Μιρτσέα Λουτσέσκου-πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν-, και οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την παρουσία του στον πάγκο Αυτό αναφέρουν πηγές από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, όπου εισήχθη χθες.

Ο Λουτσέσκου νοσηλεύεται και οι γιατροί τον παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο. Σύμφωνα με ΜΜΕ της Ρουμανίας η ποδοσφαιρική ομοσπονδία μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αναζήτησης αντικαταστάτη για τα playoffs του Μαρτίου (26 με την Τουρκία στην Κωντσαντιούπολη/ ο νικητής στις 31/3 με την ομάδα που θα επικρατήσει από το ζευγάρι Σλοβακία-Κόσοβο) για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα μετά από αρκετά προβλήματα που αντιμετώπισε λόγω μιας περίπλοκης περίπτωσης δυσκοιλιότητας, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου νοσηλεύεται ξανά και τα προβλήματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι αρχικά πιστευόταν. Φαινόταν να είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό κρυολόγημα.

Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν σήμερα (3/2) το πρωί ότι «η κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι σοβαρή και παρακολουθείται συνεχώς».

Αυτή είναι η τρίτη νοσηλεία του από την αρχή της χρονιάς.

