Μητσοτάκης για Κουγιουμτσίδη: Έγραψε ιστορία και χάρισε στην Ελλάδα στο πρώτο χρυσό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης

Την τεράστια επιτυχία του Γιώργου Κουγιουμτσίδη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Κροατία σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη, τονίζοντας ότι μας έκανε υπερήφανους.

Θυμίζουμε ότι αυτή η πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής πάλης που ένας αθλητής κατακτά το χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με τον Κουγιουμτσίδη να το πετυχαίνει αυτό σε ηλικία μόλις 23 ετών.

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, στο Ζάγκρεμπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 79κ. Ελευθέρας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.