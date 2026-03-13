Μονακό: Ο Μάικ Τζέιμς θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες και πιθανότατα χάνει το ματς με τον Παναθηναϊκό

Ο Μαικ Τζέιμς στο παιχνίδι της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό εμφανίστηκε στο γήπεδο μισή ώρα πριν την έναρξη τρώγοντας σάντουιτς και αυτό το πλήρωσε στο φινάλε της νίκης των Μονεγάσκων, καθώς υπέστη μυϊκό τραυματισμό.

Σε μία φάση στα τελευταία λεπτά του αγώνα της Μονακό με τον Ολυμπιακό, ο Μάικ Τζέιμς έπιασε τον οπίσθιο μηριαίο του. Αυτό θα τον κρατήσει εκτός δράσης για την ομάδα από το Πριγκιπάτο για δύο με τρεις εβδομάδες, βάζοντας ακόμα ένα πρόβλημα στο σύλλογο.

Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague πιθανότατα θα χάσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο T- Center το οποίο θα διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου για την 34η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Φέτος ο Τζέιμς μετράει 16.7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ ανά 30 λεπτά συμμετοχής σε 31 παιχνίδια της Euroleague.