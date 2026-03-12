Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση και την πορεία του προς την κορυφή της κατάταξης.
Μονακό – Ολυμπιακός live για την 31η αγωνιστική της Euroleague
8-2 με τον Ντιάλο η Μονακό
6-2 με τον Τζέιμς ξανά η Μονακό
4-2 με τον Πίτερς το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού στο ματς
4-0 με δόση τύχης από τον Τάις
2-0 με τον Τζέιμς η Μονακό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Τζέιμς, Νέντοβιτς, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις
Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Πριγκιπάτο
Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 20-10 στην κατάταξη, ενώ η Μονακό είναι στο 16-14, έχοντας υποχωρήσει σημαντικά στην κατάταξη, μετά την κρίση στην ομάδα
Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του βρίσκεται σε ανοδική πορεία και μετά το διπλό επί της Παρί, θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση στη Μονακό για να πάρει την τρίτη σερί του νίκη και να πλησιάσει την κορυφή της Euroleague
Ο Μάικ Τζέιμς εμφανίστηκε τελικά στο γήπεδο, αλλά δεν αναμένεται να αγωνιστεί
Η Μονακό βρίσκεται υπό διάλυση, μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη και το "πάγωμα" των πληρωμών από τη διοίκηση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μονακό - Ολυμπιακός για την 31η αγωνιστική της Euroleague
