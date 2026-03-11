Μονακό: Η παραμυθένια πρόσληψη Σπανούλη, το ελικόπτερο, ο τελικός της Euroleague και η απρόσμενη διάλυση

Η Μονακό καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν ζει πολύ δύσκολες στιγμές, καθώς αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα που την έφεραν στη λύση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Σπανούλη.

Με τον Ρώσο μεγιστάνα, Αλεξέι Φεντόριτσεφ στο τιμόνι, όλα φάνταζαν ιδανικά για τη Μονακό. Ο Βασίλης Σπανούλης είχε δέσει με τους παίκτες και την προηγούμενη σεζόν έφτασαν στον τελικό της Euroleague, χωρίς να καταφέρνουν να νικήσουν στο Άμπου Ντάμπι την Φενερμπαχτσέ, όμως όλα κυλούσαν στην σωστή κατεύθυνση.

Όλοι οι φίλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ περίμεναν ότι τη φετινή σεζόν θα ήταν από τα φαβορί για την κατάκτηση, όμως αυτό πλέον αποτελεί ένα μακρινό όνειρο.

Οι παίκτες είναι απλήρωτοι, ο Σπανούλης αρχικά απέχει από τις προπονήσεις και στη συνέχεια ανακοινώνεται ότι αποχωρεί. Μία ομάδα που έμοιαζε μοντέλο για αρκετές άλλες πλέον είναι ένα λαμπρό παράδειγμα προς αποφυγή.

Να θυμίσουμε ότι, ο Σπανούλης που ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του 2024 από τη Μονακό είχε φτάσει στο Πριγκιπάτο με ιδιωτικό ελικόπτερο και ακόμα και από αυτό το γεγονός φαινόταν ότι δεν θα υπάρξει οικονομικό, τουλάχιστον, πρόβλημα στο μέλλον.

Ο μέχρι πρότινος ιδιοκτήτης, όμως Αλεξέι Φεντόριτσεφ είχε αντίθετη άποψη.

Ποιος είναι ο Αλεξέι Φεντόριτσεφ

Ο Φεντόριτσεφ γεννήθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση και είναι κάτοχος Ουγγρικής υπηκοότητας, εκεί όπου ξεκίνησε να τις επιχειρηματικές του δράσεις πάνω στη μεταφορά σιτηρών στον δυτικό κόσμο.

Το 1992 μετακόμισε στο Μονακό, όπου δύο χρόνια αργότερα ίδρυσε τον όμιλο FedCom για να γίνει ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών. Το 2017 ξέσπασε ένα σκάνδαλο δωροδοκίας.

Ο τότε πρόεδρος της Κρατικής Εταιρείας Σιτηρών της Ουκρανίας τόνισε ότι προσπάθησε να τον δωροδοκήσει με 660.000 δολάρια. Αυτός πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας δημόσια ότι κάποιος του είχε ζητήσει 25.000.000 για να μη διωχθεί ποινικά.

Ο ίδιος ο Φεντόριτσες έκανε μηνύσεις σε όσους τον κατηγορούσαν, οι δύο το 2018 και η άλλη το 2023, σε προσπάθεια να ξεμπλέξει το όνομά του που εμπλεκόταν και σε πρακτικές «ξεπλύματος» στην Ουκρανία.

Οι μηνύσεις δεν τον βοήθησαν ιδιαίτερα, αφού πλέον υπάρχουν απομαγνητοφωνήσεις όπου ακούγεται βασικός ύποπτος να λέει ότι χρησιμοποιούσε τακτικά την υπογραφή του Φεντόριτσεφ» σε πλαστά έγγραφα.

Τον Ιούλιο του 2024 του κατασχέθηκαν μετοχές ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, περιουσιακά στοιχεία (38.000.000 ευρώ), ενώ οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες είναι υπό καθεστώς κυρώσεων από το 2022 για δέκα χρόνια.

Στην έρευνα βρέθηκαν εταιρείες βιτρίνες που χρησιμοποιούσαν για εξαγωγές, μεγάλες ποσότητες σιτηρών χωρίς σαφή προέλευση και παραβιάσεις σε φορολογικά τιμολόγια. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα και θεωρεί ότι έγινε προσπάθεια εκβιασμού από τρίτους για να του πάρουν τις εταιρείες.

Τα προβλήματα της Μονακό

Από την αρχή της σεζόν όλα έμοιαζαν διαφορετικά στο Πριγκιπάτο. Οι παίκτες έκαναν απεργίες θέλοντας τα λεφτά τους, η Euroleague ζήτησε ανείσπρακτες οφειλές από τη διοίκηση για φόρο πολυτελείας. Επίσης επέβαλε πρόστιμο 300.000 δολαρών για υπέροχα χρέη σε παίκτες και μάνατζερ.

Τρανό παράδειγμα της τραγικής κατάστασης στην ομάδα ο Κόρι Τζόσεφ του Ολυμπιακού, που δεν έπαιξε ποτέ στο σύλλογο, παρότι είχε αποκτηθεί από το καλοκαίρι.

Ο Φεντόριτσεφ έχει αφήσει την ομάδα σε μεταβατική διαδικασία υπό δικαστικό επιμελητή και στις 3 Απριλίου πιθανότατα το Δικαστήριο θα αποφασίσει την υπαγωγή της ομάδας σε καθεστώς πτώχευσης.