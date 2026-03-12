Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Σε διάλυση η Μονακό: Αγνοείται ο Μάικ Τζέιμς πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Δεν έχει εμφανιστεί στο γήπεδο ο Αμερικανός με το παιχνίδι να ξεκινά σε λιγόρερο από μία ώρα
Ο Μάικ Τζέιμς
Ο Μάικ Τζέιμς σε παιχνίδι της Μονακό/ (EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague (12/03/26, 20:00, Newsit.gr, Novasports 4) και ο Μάικ Τζέιμς είναι άφαντος με το παιχνίδι να ξεκινά σε λιγότερο από μία ώρα.

Η απουσία του Μάικ Τζέιμς έχει προκαλέσει έντονη φημολογία για ένταση στις σχέσεις του με τη διοίκηση της Μονακό, μετά και την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη και πιθανότατα θα απουσιάσει από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Η παρουσία και του Έλι Οκόμπο είναι αμφίβολη, καθώς ταλαιπωρείται από μικροτραυματισμό και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το τζάμπολ, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του.

Η κατάσταση στη Μονακό πάει από το κακό στο χειρότερο και φαίνεται ότι οι εξελίξεις μέσα στη χρονιά θα είναι ραγδαίες με νέες αποχωρήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
86
85
66
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo