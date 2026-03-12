Σε διάλυση η Μονακό: Αγνοείται ο Μάικ Τζέιμς πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague (12/03/26, 20:00, Newsit.gr, Novasports 4) και ο Μάικ Τζέιμς είναι άφαντος με το παιχνίδι να ξεκινά σε λιγότερο από μία ώρα.

Η απουσία του Μάικ Τζέιμς έχει προκαλέσει έντονη φημολογία για ένταση στις σχέσεις του με τη διοίκηση της Μονακό, μετά και την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη και πιθανότατα θα απουσιάσει από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Η παρουσία και του Έλι Οκόμπο είναι αμφίβολη, καθώς ταλαιπωρείται από μικροτραυματισμό και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το τζάμπολ, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του.

Η κατάσταση στη Μονακό πάει από το κακό στο χειρότερο και φαίνεται ότι οι εξελίξεις μέσα στη χρονιά θα είναι ραγδαίες με νέες αποχωρήσεις.