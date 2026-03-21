Μόουζες Ράιτ: Θα πω ό,τι και ο Αταμάν, μισώ τα social media

Ο Μόουζες Ράιτ βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα, με τον πρώην Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού και νυν της Ζαλγκίρις να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των Καταλανών.

Μιλώντας στο “Basketnews”, ο Μόουζες Ράιτ παραδέχθηκε ότι η Μπαρτσελόνα τον έχει πλησιάσει, ενώ χρησιμοποίησε μία ατάκα του Εργκίν Αταμάν σχετικά με τα δημοσιεύματα και τα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Θα πω ό,τι και ο Αταμάν, μισώ τα media. Έχουμε έξι ακόμα παιχνίδια. Έχουμε το ματς με τη Μπάγερν, ένα μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, ένα δύσκολο ματς για το λιθουανικό πρωτάθλημα.

Ναι, λαμβάνω προτάσεις από ομάδες, όμως είμαι συγκεντρωμένος εδώ. Έχω πρόταση από την Ζαλγκίρις και από τη Μπαρτσελόνα, όμως αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει μόνο η Ζαλγκίρις.

Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, είδα ένα δημοσίευμα πως ο Τζος Νίμπο θα πάει στη Μπαρτσελόνα. Πολλοί θεωρητικά πηγαίνουν στη Μπαρτσελόνα αυτή την περίοδο. Ποιος άλλος; Είδα ότι κοιτούν τον Ναντίρ Χίφι. Μήπως θέλουν και κάποιον άλλον Γάλλο; Δεν ξέρω τι γίνεται”, δήλωσε ο Μόουζες Ράιτ.