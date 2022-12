Το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νότια Κορέα (4-1) για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2022 ήταν το τελευταίο ματς που φιλοξένησε το «Stadium 974». Λίγο πριν την αποσυναρμολόγησή του, δείτε ένα video με την κατασκευή του εντυπωσιακού γηπέδου.

Το «Stadium 974» δημιουργήθηκε στην Ντόχα από 974 κοντέινερ πλοίων, ενώ ο αριθμός είναι και συμβολικός, καθώς πρόκειται για τον τηλεφωνικό κώδικα του Κατάρ.Το Βραζιλία – Κροατία για τους “16” του Μουντιάλ 2022 ήταν το τελευταίο του ματς που φιλοξένησε. Πλέον, έχοντας εκπληρώσει τον.. σκοπό του, “διαλύεται” και θα “σκορπιστεί” σε χώρες που θα το χρησιμοποιήσουν για υποδομές.

Σήμερα (06.12) το πρωί άρχισαν να αφαιρούνται κομμάτια του σταδίου, με την αποσυναρμολόγηση να ξεκινάει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, αφού ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι δεν θα γινόταν παρά μόνο μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το στάδιο απαιτούσε λιγότερο υλικό κατασκευής και ως εκ τούτου μπορούσε να κατασκευαστεί γρήγορα και υποτίθεται πιο οικονομικά. Επιπλέον, μπορεί να αποσυναρμολογηθεί πλήρως και να ξαναχτιστεί αλλού.

Εκτός από τα επτά παιχνίδια του Μουντιάλ 2022, το «Stadium 974» φιλοξένησε και έξι ματς του Arab Cup. Μια ημέρα μετά τον τελευταίο του αγώνα, στα social media κυκλοφόρησε ένα εντυπωσιακό video, διάρκειας 65 δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται το πως κατασκευάστηκε.

It’s been an emotional ride.



Stadium 974 says goodbye to the Qatar 2022 World Cup after hosting seven games in the stadium. Now, the venue will host one more event before being dismantled.



Did you watch any games from the unique stadium? pic.twitter.com/nBb2XgBvTf