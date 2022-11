Μουντιάλ 2022 χωρίς μπύρα και οι Άγγλοι οπαδοί έχουν “τρελαθεί”. Δύο φίλοι των “τριών λιονταριών” κατάφεραν να βρουν λύση στο πρόβλημα τους με έναν απίθανο τρόπο.

Δύο Άγγλοι οπαδοί υποστηρίζουν πως όχι μόνο κατάφεραν να βρουν μπύρα, αλλά πέρασαν και μία “τρελή” νύχτα στη βίλα γιου σεΐχη, ξεφαντώνοντας παρέα με λιοντάρια (!), λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Αγγλίας στο Μουντιάλ 2022.

Ο Άγγλος οπαδός, Άλεξ Σάλιβαν, δήλωσε στην κάμερα ότι πέρασε το σαββατόβραδο παρέα με δύο Καταριανούς και κατέληξε να παρτάρει με γιο σεΐχη.

«Ψάχναμε για μπίρες και μας είπαν ‘θα το λύσουμε αυτό’. Ανεβήκαμε στην καρότσα ενός τζιπ και φτάσαμε σε ένα μεγάλο παλάτι. Μας έδειξαν μαϊμούδες, εξωτικά πτηνά… ήταν τρέλα! Συναντήσαμε έναν γιο σεΐχη, μας πήγε στο παλάτι του και μας ξενάγησε. Είχε λιοντάρια και τα πάντα! Μας έκαναν να νιώσουμε τόσο άνετα. Καλύτερα δεν γινόταν!», τόνισε ο Άγγλος φίλαθλος της Έβερτον.

