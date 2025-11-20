Μουντιάλ 2026: Αυξημένο το ποσό που θα δώσει η FIFA σε ομάδες που οι ποδοσφαιριστές τους θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η FIFA θα μοιράσει περισσότερα χρήματα -από κάθε άλλη φορά- στους συλλόγους που θα έχουν ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ 2026.

Μέσω του Προγράμματος Παροχών Συλλόγων, η FIFA θα μοιράσει 355.000.000 δολάρια στις ομάδες, δηλαδή περίπου 330.000.000 ευρώ. Πρόκειται περί αύξησης ύψους 70% αν σκεφτεί κανείς ότι το 2022 οι σύλλογοι είχαν “αποζημιωθεί” με 209.000.000 δολάρια.

Ακόμα, δεν έχει γνωστοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα χρήματα στις ομάδες, που θα έχουν ποδοσφαιριστές τους στο Μουντιάλ 2026. Όπως, όμως, αναφέρουν διάφορα δημοσιεύματα η μέθοδος θα είναι παρόμοια με αυτή του 2022.

Θυμίζουμε ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, κάθε ομάδα λάμβανε αποζημίωση ύψους περίπου 10.000 ημερησίως, για “απασχόληση” ποδοσφαιριστή της. Το συνολικό ποσό προέκυπτε από την επίσημη ημέρα αποδέσμευσης του εκάστοτε παίκτη έως και το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής του ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη διοργάνωση του 2022

Να αναφέρουμε ακόμα ότι οι σύλλογοι θα πληρωθούν για τους παίκτες που είχαν σε εθνικές ομάδες και στην προκριματική φάση και όχι μόνο στα τελικά της διοργάνωσης, γεγονός που αυξάνει τα έσοδα κατακόρυφα.