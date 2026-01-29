Συμβαίνει τώρα:
Μουντιάλ 2026: Δεν κινδυνεύει η συμμετοχή του Μαρόκου και της Σενεγάλης

Απέφυγαν τα χειρότερα οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου των δύο χωρών
Οι παίκτες της Σενεγάλης
Οι παίκτες της Σενεγάλης πανηγυρίζουν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής / REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Το Μαρόκο και η Σενεγάλη τιμωρήθηκαν από την CAF για τα… παρατράγουδα στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά δεν θα χάσουν τελικά το “εισιτήριο” για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Η FIFA εμφανιζόταν να εξετάζει ακόμη και τον αποκλεισμό τους από το Μουντιάλ 2026, μετά τα επεισόδια των παικτών τους στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά με βάση και τις τιμωρίες της CAF, τόσο το Μαρόκο, όσο και η Σενεγάλη απέφυγαν τα χειρότερα.

Οι ποινές αφορούσαν παίκτες των δύο ομάδων και συγκεκριμένα των Πάπε Τιάου, Ιλιμάν Ντιαγέ, Ισμαΐλα Σαρ, Χακίμι και Ισμαέλ Σαϊμπάρι, οι οποίοι επίσης όμως, θα είναι τιμωρημένοι μόνο για τις διοργανώσεις της CAF και όχι σε αυτές της FIFA.

