Μουντιάλ 2026: Η ώρα της κλήρωσης των playoffs και το κανάλι που θα τη μεταδώσει

Αποκαλύπτεται το “μονοπάτι” για τα 4 τελευταία “εισιτήρια” της ευρωπαϊκής ζώνης, προς τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου (AP Photo/Martin Meissner, File)

Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκαν και οι επικεφαλής των 12 ομίλων της ευρωπαϊκής ζώνης πήραν την απευθείας πρόκριση για τα τελικά της διοργάνωσης η οποία θα φιλοξενηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Οι υπόλοιπες τέσσερις θέσεις της ευρωπαϊκής ζώνης θα διεκδικηθούν από τις 12 ομάδες που τερμάτισαν στη 2η θέση του εκάστοτε ομίλου αλλά και από τις τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν θέση στα playoffs μέσω του Nations League.

Οι 16 αυτές ομάδες έχουν μοιραστεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητες και θα μπουν στην κληρωτίδα σήμερα στις 14:00. Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ: Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Ουκρανία

2ο γκρουπ: Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία

3ο γκρουπ: Ιρλανδία, Αλβανία, Βοσνία, Κόσοβο

4ο γκρουπ: Σουηδία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία

Οι 12 ομάδες που τερμάτισαν δεύτερες τοποθετήθηκαν στα τρία πρώτα γκρουπ και ανάλογα με το ranking τους στη βαθμολογία της FIFA. Στο τέταρτο γκρουπ βρέθηκαν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες του Nations League που δεν κατάφεραν να τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις των ομίλων των προκριματικών.

Διαδικασία πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ

Στα playoffs θα δημιουργηθούν τέσσερα μονοπάτια (Path A, B, C, D). Κάθε μονοπάτι σχηματίζεται ως εξής:

-Μία ομάδα από το γκρουπ 1 θα παίξει εντός έδρας με μία ομάδα από το γκρουπ 4.

-Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί ανάμεσα σε μία ομάδα από το γκρουπ 2 και μία από το γκρουπ 3.

-Οι νικητές των δύο αυτών ημιτελικών θα αναμετρηθούν σε έναν μονό τελικό. Η έδρα του τελικού θα καθοριστεί μέσω κλήρωσης.

