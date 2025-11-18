Μουντιάλ 2026: Οι 39 εθνικές ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση της διοργάνωσης και τα «εισιτήρια» που απομένουν

Μετράμε αντίστροφα για τη «σέντρα» Μουντιάλ 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό (θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου και ο μεγάλος τελικός γίνει στις 19 Ιουλίου).

Το «παζλ» με τις ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ 2026 έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, μιας και οι περισσότερες εθνικές έχουν σχεδόν εξασφαλίσει ένα από τα 48 «εισιτήρια» της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα 39 ομάδες να έχουν ήδη εξασφαλίσει το “εισιτήριο” τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 39 ομάδες που έχουν προκριθεί ανά Ήπειρο

Διοργανώτριες χώρες (3)

ΗΠΑ

Καναδάς

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεξικό

Ασία – AFC (8)

Ιαπωνία

Ιράν

Ουζμπεκιστάν

Νότια Κορέα

Ιορδανία

Αυστραλία

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Ωκεανία – OFC (1)

Νέα Ζηλανδία

Νότια Αμερική – CONMEBOL (6)

Αργεντινή

Βραζιλία

Εκουαδόρ

Ουρουγουάη

Κολομβία

Παραγουάη

Αφρική – CAF (9)

Μαρόκο

Τυνησία

Αίγυπτος

Αλγερία

Γκάνα

Πράσινο Ακρωτήρι

Νότια Αφρική

Ακτή Ελεφαντοστού

Σενεγάλη

Ευρώπη – UEFA (12)

Αγγλία

Γαλλία

Κροατία

Πορτογαλία

Νορβηγία

Ολλανδία

Γερμανία

Ισπανία

Ελβετία

Αυστρία

Σκωτία

Βέλγιο

Πόσες θέσεις απομένουν;

Με 39 ομάδες ήδη «κλειδωμένες», απομένουν 9 εισιτήρια:

4 θέσεις από τα ευρωπαϊκά playoffs της UEFA

3 θέσεις από CONCACAF

2 θέσεις από τα διηπειρωτικά playoffs

Για τα τέσσερα εισιτήρια της ευρωπαϊκής ζώνης θα συμμετάσχουν οι 12 δεύτερες των ομίλων αλλά και τέσσερις ομάδες που εξασφάλισαν θέση στα playoffs μέσω του πρόσφατου Nations League.

Τα γκρουπ δυναμικότητας των 16 ομάδων μοιράστηκαν ως εξής:

Pot 1: Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Ουκρανία,

Pot 2: Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία

Pot 3: Ιρλανδία, Αλβανία, Βοσνία, Κόσοβο

Pot 4: Σουηδία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία

Οι 12 δεύτερες ομάδες τοποθετήθηκαν στα τρία πρώτα γκρουπ δυναμικότητας με βάση την κατάταξη FIFA, ενώ οι τέσσερις ομάδες από το Nations League μπήκαν στο Pot 4.

Οι αγώνες που βγουν από την κλήρωση της Τρίτης θα είναι μονοί νοκ-άουτ, με ημιτελικούς και τελικούς, και οι νικητές κάθε Path θα εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόκριση για το Μουντιάλ 2026, ολοκληρώνοντας την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Οι κληρώσεις playoffs του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθούν στη Ζυρίχη, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου (14:00 ώρα Ελλάδας).

Η κλήρωση και το… μεγάλο ραντεβού

Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 θα διεξαχθεί η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο «Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.