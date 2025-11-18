Μουντιάλ 2026: Τα play off της ευρωπαϊκής ζώνης που θα στείλουν 4 εθνικές ομάδες στα τελικά της διοργάνωσης

Με την ολοκλήρωση των προκριματικών της Ευρωπαϊκής Ζώνης, έγιναν γνωστές και οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play off διεκδικώντας τα τέσσερα εναπομείναντα «εισιτήρια» της UEFA για το Μουντιάλ 2026.

Οι ομάδες έχουν χωριστεί σε γκρουπ των τεσσάρων που θα παίξουν ημιτελικό και τελικό, δηλαδή τέσσερα ιδιότυπα Final 4 με τους νικητές να κατακτούν την πρόκριση για το Μουντιάλ 2026.

Οι εθνικές που θα συμμετάσχουν τον Μάρτιο του 2026 στα play off είναι οι 12 δεύτερες των ομίλων της προκριματικής φάσης (τοποθετήθηκαν στα τρία πρώτα γκρουπ δυναμικότητας με βάση την κατάταξη FIFA) συν τέσσερις που κέρδισαν τη συμμετοχή τους μέσω Nations League.

Οι 16 των Ευρωπαϊκών play off

Μέσω Προκριματικών: Αλβανία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Ουκρανία, Κόσοβο, Ουαλία, Τουρκία, Δανία, Βοσνία

Μέσω Nations League: Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία

Η κλήρωση των playoffs θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου. Οι ημιτελικοί θα γίνουν στις 26 Μαρτίου και οι τελικοί στις 31.

Οι 16 ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας (Pots) για τα playoffs:

Pot 1: Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Ουκρανία

Pot 2: Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία

Pot 3: Ιρλανδία, Αλβανία, Βοσνία, Κόσοβο

Pot 4: Σουηδία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία