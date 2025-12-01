Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή στις 19:00 η κλήρωση της FIFA

Λίγοι μήνες έμειναν για το μεγάλο ραντεβού της Αμερικής, με το Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα γίνει η κλήρωση της FIFA σε παγκόσμια μετάδοση.

Όπως έκανε επίσημα γνωστό η FIFA, η κλήρωση θα αφορά τους 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων στην κλήρωση της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026 και θα μεταδοθεί στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, θα αποκαλυφθεί δε, το πρόγραμμα αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σε ζωντανή παγκόσμια μετάδοση, από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στην Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, θα επιβεβαιωθούν οι εγκαταστάσεις και οι ώρες έναρξης και των 104 αγώνων, με την τελική έκδοση του προγράμματος να είναι διαθέσιμη τον Μάρτιο.