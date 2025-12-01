Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή στις 19:00 η κλήρωση της FIFA

Γνωστοί θα γίνουν οι όμιλοι, το πρόγραμμα και τα γήπεδα των αγώνων από τη FIFA
Μουντιάλ 2026
Το λογότυπο της FIFA για το Μουντιάλ 2026 (AP Photo/Jae C. Hong)

Λίγοι μήνες έμειναν για το μεγάλο ραντεβού της Αμερικής, με το Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα γίνει η κλήρωση της FIFA σε παγκόσμια μετάδοση.

Όπως έκανε επίσημα γνωστό η FIFA, η κλήρωση θα αφορά τους 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων στην κλήρωση  της τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026 και θα μεταδοθεί στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, θα αποκαλυφθεί δε, το πρόγραμμα αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σε ζωντανή παγκόσμια μετάδοση, από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στην Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, θα επιβεβαιωθούν οι εγκαταστάσεις και οι ώρες έναρξης και των 104 αγώνων, με την τελική έκδοση του προγράμματος να είναι διαθέσιμη τον Μάρτιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo