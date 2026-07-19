Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Το φαντασμαγορικό half time show του τελικού με Μαντόνα, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, BTS, Muppets, Ted Lasso και Σακίρα

Οι συνήθειες του Super Bowl πέρασαν και στον τελικό του Μουντιάλ, δίνοντας ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Hannah Mckay
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα καλύφθηκε ο χρόνος της ανάπαυλας του τελικού του Μουντιάλ του 2026, μεταξύ της Ισπανίας με την Αργεντινή, εμπνευσμένο από το Super Bowl και σχεδιασμένο από τον Κρις Μάρτιν των Coldplay.

Η Μαντόνα έκανε τη… βόλτα της με ένα αυτοκίνητο, στους εσωτερικούς χώρους του MetLife Stadium, άνοιξε το σόου και τραγούδησε το Music, έχοντας στο πλευρό της τους Βραζιλιάνους θρύλους Ρονάλντο Ναζάριο και Ροναλντίνιο, οι οποίοι είχα το ρόλο των συνοδών της.

Η Σακίρα και ο Burna Boy ερμήνευσαν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, το “Dai Dai”, ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχαν ο διεθνούς φήμης μαέστρος Γκουστάβο Ντουνταμέλ, μία χορωδία από τη Νέα Υόρκη, τα Mappets, το συγκρότημα BTS αλλά και ο Τζάστιν Μπίμπερ, τον οποίο… πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου ο “Ted Lasso”, δηλαδή ο ηθοποιός, Τζέισον Σουντέικις.

Το σόου είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούν η FIFA και η Global Citizen.

Ολοκληρώθηκε με την εικόνα του Πελέ, στα matrix του γηπέδου και τον Κρις Μάρτιν και μια χορωδία να στέλνουν μήνυμα αγάπης .

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
94
58
56
50
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo