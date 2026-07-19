Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Το σόου με Ρόμπι Γουίλιαμς, Τομ Κρουζ και Τζένιφερ Χάντσον πριν τη σέντρα του τελικού

Ξεσηκώθηκε το κοινό στον τελικό του Μουντιάλ πριν τη σέντρα του αγώνα
Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς
Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς στο σόου του Μουντιάλ / REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Η Ισπανία “μάχεται” με την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, με τους διοργανωτές να δημιουργούν το δικό τους σόου πριν την έναρξη της αγώνα, με διάσημους πρωταγωνιστές τους Ρόμπι Γουίλιαμς, Τζένιφερ Χάντσον, Νικόλ Σρέζινγκερ και Τομ Κρουζ.

Πριν τη σέντρα στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η Τζένιφερ Χάντσον και η Νικόλ Σρέζινγκερ τραγούδησαν και ξεσήκωσαν τον κόσμο στο Ισπανία – Αργεντινή.

Στη συνέχεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο εμφανίστηκε ο διάσημος ηθοποιός, Τομ Κρουζ, ο οποίος και μίλησε στο κοινό και παρουσίασε τις δύο ομάδες, που έφθασαν μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής.

Ο Τομ Κρουζ στον τελικό του Μουντιάλ
Ο Τομ Κρουζ στον τελικό του Μουντιάλ / REUTERS/Dylan Martinez
Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ REUTERS
Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ REUTERS/Kai Pfaffenbach
Η Τζένιφερ Χάντσον
Η Τζένιφερ Χάντσον στον τελικό του Μουντιάλ / REUTERS/Kai Pfaffenbach

Το σόου θα συνεχιστεί πάντως και στο ημίχρονο του αγώνα.

 

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