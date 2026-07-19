Μουντιάλ 2026: Το σόου με Ρόμπι Γουίλιαμς, Τομ Κρουζ και Τζένιφερ Χάντσον πριν τη σέντρα του τελικού

Η Ισπανία “μάχεται” με την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, με τους διοργανωτές να δημιουργούν το δικό τους σόου πριν την έναρξη της αγώνα, με διάσημους πρωταγωνιστές τους Ρόμπι Γουίλιαμς, Τζένιφερ Χάντσον, Νικόλ Σρέζινγκερ και Τομ Κρουζ.

Πριν τη σέντρα στον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η Τζένιφερ Χάντσον και η Νικόλ Σρέζινγκερ τραγούδησαν και ξεσήκωσαν τον κόσμο στο Ισπανία – Αργεντινή.

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Στη συνέχεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο εμφανίστηκε ο διάσημος ηθοποιός, Τομ Κρουζ, ο οποίος και μίλησε στο κοινό και παρουσίασε τις δύο ομάδες, που έφθασαν μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ της Αμερικής.

Το σόου θα συνεχιστεί πάντως και στο ημίχρονο του αγώνα.