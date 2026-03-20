Μουντιάλ: Κυκλοφόρησε το τραγούδι «Lighter», το πρώτο από το επίσημο άλμπουμ της διοργάνωσης

Το τραγούδι «Lighter» είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ του Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να κάνει ο ίδιος την παρουσίαση.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA είναι μια από τις σπάνιες στιγμές που ολόκληρος ο κόσμος κινείται στον ίδιο ρυθμό», δήλωσε ο Ινφαντίνο αναφορικά με τη δημοσίευση του πρώτου τραγουδιού του Μουντιάλ.

Το «Lighter» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Τζέι Ρολ, Κάριν Λεόν και Cirkut, με τον τελευταίο να έχει κερδίσει Grammy το 2026 για παραγωγός της χρονιάς.

Η FIFA είχε παρουσιάσει το τραγούδι στις 17 Μαρτίου, όμως πλέον μπορεί κανείς να το ακούσει ολόκληρο για να αρχίσει να μπαίνει σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Το επίσημο άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δεν είναι απλώς μια μουσική συνοδεία του τουρνουά. Είναι μια δήλωση για το πού πηγαίνει το παγκόσμιο παιχνίδι. Φέρνοντας κοντά καλλιτέχνες των οποίων οι φωνές αντηχούν σε όλες τις ηπείρους, δημιουργούμε κάτι που αντικατοπτρίζει την κλίμακα, τη φιλοδοξία και τον πολιτιστικό αντίκτυπο αυτής της ιστορικής διοργάνωσης.

Το «Lighter» σηματοδοτεί την αρχή αυτού του ταξιδιού. Είναι μια ισχυρή έκφραση ανθεκτικότητας, ενέργειας και χαράς , ένα τραγούδι που θα συνδεθεί με τους οπαδούς παντού και θα γίνει μέρος της ατμόσφαιρας στα στάδια, στους εορτασμούς των οπαδών και στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά», πρόσθεσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο στο βίντεο της παρουσίασης του τραγουδιού «Lighter».