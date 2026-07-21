Μουντιάλ: Υποδοχή πρωταθλητών για τους παίκτες της Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες – Αποθεώθηκαν από χιλιάδες κόσμου

Αν και η Αργεντινή δεν κατάφερε να επιστρέψει με το τρόπαιο του Μουντιάλ στο «σπίτι» της η υποδοχή που της επιφύλαξαν οι φίλαθλοι στο Μπουένος Άιρες ήταν θριαμβευτική.

Χιλιάδες οπαδοί της Αργεντινής συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Εσεΐσα και κατά μήκος της διαδρομής έως το προπονητικό κέντρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, προκειμένου να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και τη στήριξή τους στους ποδοσφαιριστές του Λιονέλ Σκαλόνι για την προσπάθεια που κατέβαλαν στο Μουντιάλ.

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Στο αεροδρόμιο είχε στηθεί ειδική τελετή υποδοχής με κόκκινο χαλί, ενώ η μπάντα των Γρεναδιέρων ερμήνευσε το «Muchachos». Παράλληλα, μια μεγάλη επιγραφή με τη λέξη «Gracias» εξέφραζε την ευγνωμοσύνη ενός ολόκληρου έθνους που ζει για το ποδόσφαιρο προς την ομάδα του που έκανε τα πάντα στο γήπεδο για να φέρει το τρόπαιο στην Αργεντινή.

Thousands of Argentina fans flood the streets of Buenos Aires with fireworks, flares, and flags to welcome home the national team parade bus!



(via @Argentina) pic.twitter.com/uNzISPAdWF — Ultras Clips (@ultras_clips) July 21, 2026

DESDE EL CIELO DE EZEIZA!! El pueblo argentino copó los alrededores del predio de la AFA y recibió con banderas, pirotecnia y FIESTA a la Selección, agradeciendo por el 2° lugar logrado en la Copa del Mundo.



#ESPNMundial pic.twitter.com/CHg3jbJ58X — SportsCenter (@SC_ESPN) July 20, 2026

Μάλιστα οι παίκτες της Αργεντινής μπήκαν σε ένα ανοιχτού τύπου λεωφορείο και γνώρισαν την αποθέωση από τους φιλάθλους. Οι σημαίες κυμάτιζαν παντού, τα συνθήματα δεν σταματούσαν ούτε στιγμή και όλα αυτά ενώ η Αργεντινή ηττήθηκε στον τελικό από την Ισπανία.

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Fans gathered to welcome the Argentina team back home after the World Cup on Monday, despite the team’s 1-0 loss to Spain in the final on Sunday. Fans cheered as a bus with members of the national team drove by in Ezeiza, Argentina. pic.twitter.com/aZGXQLfV3T — CBS News (@CBSNews) July 21, 2026

Αν και δεν είχε προγραμματιστεί κάποια επίσημη υποδοχή, η αυθόρμητη προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη κατακλύζοντας τους δρόμους για να αποθεώσουν τους Αργεντινούς.

The arrival of tge Argentina national teampic.twitter.com/7UQ5I0OMVr — Ujay Osuji (@tulechez) July 21, 2026

Ο Λιονέλ Μέσι, μαζί με αρκετούς ακόμη διεθνείς, δεν επέστρεψαν με την υπόλοιπη αποστολή, καθώς ταξίδεψαν απευθείας για τις ομάδες τους ή τις οικογένειές τους. Ωστόσο, η απουσία του αρχηγού δεν επηρέασε το γιορτινό κλίμα.