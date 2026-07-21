Ο Λουϊς Ντε Λα Φουέντε υπογράφει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την Ισπανία

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε ανήκει πλέον στην κατηγορία με τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, αφού οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 2026, του Euro το 2024 και του Nations League το 2023.

Το όνομα του έχει γίνει συνώνυμο της επιτυχίας, γι’ αυτό και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας έχει αποφασίσει να επεκτείνει το συμβόλαιο του και να παραμείνει στον πάγκο της εθνικής μέχρι το 2030, όπως αναφέρει η «Marca.

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Το τωρινό συμβόλαιο του Ισπανού προπονητή ολοκληρώνεται το 2028 και η ομοσπονδία τού έχει ήδη προτείνει τη διετή επέκταση της συνεργασίας τους, όπως και με τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού του επιτελείου.

Στόχος είναι ο Ντε λα Φουέντε να οδηγήσει την Ισπανία στο Euro 2028 και στη συνέχεια στο εντός έδρας Μουντιάλ του 2030, το οποίο θα συνδιοργανωθεί από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο.