Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Ηρωική πρόκριση για τον Δικέφαλο στον τελικό του FIBA Europe Cup με μυθικό Ταϊρί

Υπερασπίστηκε τη διαφορά 6 πόντων που είχε νικήσει στο πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε στον τελικό του FIBA Europe Cup για δεύτερη σερί χρονιά
Ο Ταϊρί / EUROKINISSI

Την πρόκριση του για δεύτερη σερί σεζόν στους τελικούς του FIBA Europe Cup πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά πραγματοποίησε μία επική εμφάνιση το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης στην έδρα της ισχυρής Μούρθια, άντεξε στην πίεση των Ισπανών και παρότι ηττήθηκε με 89-85, υπερασπίστηκε τη διαφορά της νίκης του (+6) στο πρώτο παιχνίδι και θα διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα στην Μπιλμπάο.

Μπιλμπάο και ΠΑΟΚ είχαν συνθέσει το ζευγάρι και των περσινών τελικών του FIBA Europe Cup, με τους Ισπανούς να σηκώνουν το τρόπαιο. Μήπως αυτή τη φορά ήρθε η ώρα του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος είναι πολύ πιο ισχυρός φέτος αλλά και αποφασισμένος να πάρει τη ρεβάνς από τους Βάσκους.

Σε αντίθεση με πέρυσι, ο ΠΑΟΚ θα έχει το Game 1 στην έδρα του, στο Παλατάκι, στις 22 Απριλίου. Το Game 2 θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα, στις 29 Απριλίου, στην Bilbao Arena.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μούρθια εξελίχθηκε σε μία τιτανομαχία μεταξύ του Ντε Τζούλιους και του Ταϊρί. Ο Αμερικανός γκαρντ των Ισπανών σταμάτησε στους 41 πόντους, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ του ΠΑΟΚ είχε 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ πέτυχε τους κρίσιμους πόντους στο φινάλε.

Τεράστια εμφάνιση από τον Αμερικανό σέντερ του Δικεφάλου, Μπεν Μουρ, ο οποίος μέτρησε 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ανανεώνοντας πολλές κρίσιμες επιθέσεις στο φινάλε με την τρομερή μαχητικότητα που έδειξε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 47-40, 63-60, 89-85.

ΜΟΥΡΘΙΑ (Αλόνσο): Κέικοκ 15 (5/7 δίποντα, 5/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Φόρεστ 4 (1/5 σουτ), Ντε Τζούλιους 41 (11/21 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Σαντ-Ρος 3 (7 ριμπάουντ), Ράντεμπο 13 (2/2 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Φαλκ, Κάτε 6 (3/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Μάρτιν 7 92/9 σουτ), Νάκιτς.

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 7 (2/7 σουτ, 6 ριμπάουντ), Μέλβιν 12 (3/9 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Ταϊρί 29 (9/19 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κόνιαρης 2, Ομορούγι 10 (4/5 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Περσίδης, Μπέβερλι 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φίλλιος, Μουρ 15 (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/3 βολές, 9 ριμπάουντ), Ντιμσά 3 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά της Μούρθια: 23/45 δίποντα, 9/19 τρίποντα, 16/26 βολές, 26 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 6 επιθετικά), 10 ασίστ, 13 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 7 λάθη, 20 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 26/52 δίποντα, 7/18 τρίποντα, 12/17 βολές, 49 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 18 επιθετικά), 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, κανένα μπλοκ, 17 λάθη, 23 φάουλ.

