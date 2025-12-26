Μουσουλμάνοι έκραξαν τον Σαλάχ λόγω ανάρτησής του για τα Χριστούγεννα

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αγωνίζεται με την Αίγυπτο στο Copa Africa και έκανε ανάρτηση με τα παιδιά του κάτω από ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο και έγραψε «καλά Χριστούγεννα» και αυτό έφερε πολλές αντιδράσεις από Μουσουλμάνους.

Οι Μουσουλμάνοι θαυμαστές του Σαλάχ ξέσπασαν στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση για τα Χριστούγεννα. «Είσαι Μουσουλμάνος θα έπρεπε να σέβεσαι τη θρησκεία και τον πολιτισμό σου», είναι ένα από τα σχόλια που δέχτηκε ο Αιγύπτιος.

Ο Αιγύπτιος στο παρελθόν έχει δείξει ότι ακολουθεί τη θρησκεία του και όσα πρεσβεύει, όμως αυτή τη φορά η ανάρτησή του έκανε τους Μουσουλμάνους να αντιδράσουν καθώς δεν είναι πράξη για έναν «εκπρόσωπο του Ισλάμ», όπως έγραψαν.

«Μο Σαλάχ, σε αγαπούσα ως φίλαθλος της Μάντσεστερ Σίτι. Σε έβλεπα ως πρότυπό μου. Παρ’όλο που δεν έπαιξες ποτέ στη Μάντσεστερ Σίτι, με ενέπνευσες. Όμως μετά από αυτό, δεν μπορώ πλέον να σε βλέπω ως πρότυπο. Μου ράγισες την καρδιά», ακόμα ένα σχόλιο ενός από τους θαυμαστές του Σαλάχ.