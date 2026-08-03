Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να τον κρατήσει στη FIFA – Έχει προγραμματίσει επικοινωνία με τον Μάρκο Ρούμπιο

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο βλέπει ότι η επανεκλογή του στην προεδρία της FIFA θα είναι δύσκολη υπόθεση και εκλιπαρεί τον Ντόναλντ Τραμπ να τον βοηθήσει να διατηρήσει τη θέση του.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει προγραμματίσει συνομιλίες με τον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ και στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post.

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«Ήθελε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον υπουργό και να συζητήσει για το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει μια μορφή ήπιας ισχύος για τις ΗΠΑ, όμως όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τη διατήρηση της θέσης του. Δεν αφορά τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή», αναφέρει η New York Post για τον Ινφαντίνο.

Η κατακραυγή κατά του Ινφαντίνο είναι τεράστια και ο πρόεδρος της FIFA έκανε πολλές προσπάθειες να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, χωρίς όμως να τα καταφέρει, αμέσως μετά την κατάρρευση του σχεδίου πώλησης μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.

Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι η προσπάθεια του Ινφαντίνο να αποσχίσει τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης, χορηγιών, αδειοδότησης και πώλησης εισιτηρίων είχε αποτύχει, μετά από σχεδόν καθολική αντίδραση από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο.

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Η θυγατρική εταιρεία που προσπάθησε να δημιουργήσει ο Τζιάνι Ινφαντίνο με την ονομασία «FIFA Forward Enterprise» δεν αποτελεί πλέον πλάνο λόγω των έντονων αντιδράσεων εξαιτίας και της σχέσης του Αμερικανού προέδρου με την εταιρία Thrive Capital, που θα σχετιζόταν με τα έσοδα του Μουντιάλ.

Η Thrive Capital, είναι μια εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων υπό τη διεύθυνση του Τζος Κούσνερ, του μικρότερου αδελφού του γαμπρού του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ, θα είχε αποκτήσει μερίδιο 20% στην εταιρεία έναντι ποσού λίγο πάνω από τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια.