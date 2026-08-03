Ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας στα πλέι οφ του Conference League, αν περάσει την ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε στα πλέι οφ του Conference League σε περίπτωση που καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948, στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Για να βρεθεί στη League Phase του Conference League, αν προκριθεί από τα ματς με την βουλγαρική ομάδα, θα χρειαστεί να ξεπεράσει και το εμπόδιο του ηττημένου από το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας, με την ομάδα από την Τσεχία να είναι ο πιθανός, αλλά και ιδανικός αντίπαλος.

Το πρώτο ματς των πλέι οφ της τρίτης διοργάνωσης της UEFA, εφόσον το τριφύλλι» βρεθεί εκεί θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να γίνεται μία εβδομάδα αργότερα , στις 27 Αυγούστου, σε Τουρκία ή Τσεχία. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι ώρες διεξαγωγής των συγκεκριμένων αναμετρήσεων.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των playoffs στο Conference League