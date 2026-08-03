Ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας στα πλέι οφ του Conference League, αν περάσει την ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε στα πλέι οφ του Conference League σε περίπτωση που καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948, στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
Για να βρεθεί στη League Phase του Conference League, αν προκριθεί από τα ματς με την βουλγαρική ομάδα, θα χρειαστεί να ξεπεράσει και το εμπόδιο του ηττημένου από το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας, με την ομάδα από την Τσεχία να είναι ο πιθανός, αλλά και ιδανικός αντίπαλος.
Το πρώτο ματς των πλέι οφ της τρίτης διοργάνωσης της UEFA, εφόσον το τριφύλλι» βρεθεί εκεί θα γίνει στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να γίνεται μία εβδομάδα αργότερα , στις 27 Αυγούστου, σε Τουρκία ή Τσεχία. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι ώρες διεξαγωγής των συγκεκριμένων αναμετρήσεων.
Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των playoffs στο Conference League
- Ηττημένος Τουν – Βίκινγκουρ Vs Νικητής Μπόρατς – Βίτεμπσκ
- Ηττημένος Σάμροκ Ρόερς – Εγκνάτια Vs Ηττημένος Κουόπιο – Κραϊόβα
- Νικήτης Τρε Φιόρι Ντρίτα Vs Νικητής Φλόραν Ταλίν – Ίντερ ντ’ Εσκάλδες
- Ηττημένος Λεχ Πόζναν Vs Νικητής Ρίγα – Γκιόρ
- Ηττημένος Λίνκλον – Ομόνοια Vs Νικητής Λανρ – Ιμπέρια
- Ελσίνκι – Μάδεργουελ Vs Φράιμπουργκ
- Φερεντσβάρος – Γκόρνικ Ζάμπρζε Vs Μονακό
- Ίντερ Τούρκου – Βαντούζ Vs Ντεμπρέτσεν – Κοπεγχάγη
- Ηττημένος Μπενφίκα – Χαρτς Vs Νικητής Πάιντε – Ραπίντ Βιέννης
- Νικητής Κλουζ – Τρόμσο Vs Μπράιτον
- Νικητής Ζαλγκίρις – Χάιντουκ Vs Νικητής Ρακόβ – Χάμαρμπι
- Νικητής Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 Vs Ηττημένος Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας
- Ηττημένος ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ Vs Νικητής Μπραν – Απόλλων Λεμεσού
- Γκέτενμποργκ – Γάνδη Vs Χιμπέρνιαν – Σκεντίγια
- Αταλάντα Vs Μακάμπι Τελ Αβίβ – Κατόβιτς
- Μποχέμιανς – Μίντιλαντ Vs Ριέκα – Ίλβες
- Γιαγκελόνια – Ρέιντζερς Vs Γιάμπλονετς – ΡΦΣ
- Βαλούρ – Νόρτζελαντ Vs Σερίφ Τίρασπολ – Σεν Γκάλεν
- Άουντα – Ντίναμο Τιράνων Vs Πάφος Ζάλτσμπουργκ
- Νόα – Σιόν Vs Άγιαξ – Σέλμπουρν
- Μπράγκα – Ντίναμο Μινσκ Vs Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ – Αούστρια Βιέννης
- Τβέντε – Ντουνάισκα Στρέντα Vs Ντίναμο Κιέβου – Κάραμπαγκ
- Χετάφε Vs Παρτιζάν – Τόμπολ
- Λουγκάνο – Ρούναβικ Vs Ηττημένος Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας