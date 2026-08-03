Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ κόντρα στον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Europa League, αν περάσει την Άντερλεχτ

Ο «δικέφαλος του Βορρά» έμαθε τον αντίπαλό του, αν βρεθεί στα πλέι οφ της διοργάνωσης
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πανηγυρίζει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
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Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Europa League σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, με την οποία κοντράρεται στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ καταφέρει να αποκλείσει την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι, με το νικητή του οποίου θα παίξει η ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League.

Το πρώτο ματς θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου σε Βουλγαρία ή Καζακστάν, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 27 Αυγούστου στην Τούμπα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι ώρες.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των playoffs του Europa League

  • Τραμπζονσπόρ Vs Νικητής Φερεντσβάρος – Γκόρνικ Ζάμπρζε
  • Νικητής Κουόπιο – Κραϊόβα Vs Ηττημένος Αραράτ – Τσέλιε
  • Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Vs Νικητής Λίνκολν – Ομόνοια
  • Ηττημένος Χάποελ Μπερ Σεβά – Ερυθρός Αστέρας Vs Βικτόρια Πλζεν
  • Νικητής Σάμροκ Ρόβερς – Εγκνάτια Vs Λίλεστρομ
  • Νικητής Γιαγκελόνια – Ρέιντζερς Vs Νικητής Λάρν – Ιμπέρια
  • Ηττημένος Μιάλμπι – Σλόβαν Μπρατισλάβας Vs Νικητής Πάφος – Ζάλτσμπουργκ
  • Ηττημένος Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι Vs Νικητής ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ
  • Νικητής Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ Vs Νικητής Τουν – Βίκινγκουρ
  • Νικητής Χράβετς Κράλοβε – Μπεσίκτας Vs Ηττημένος Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Ζαλγκίρις
  • Νικητής Μπενφίκα – Χαρτς Vs Ηττημένος Άαρχους – Σαμπάχ
  • ΟΦΗ Vs Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας
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