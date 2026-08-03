Ο ΠΑΟΚ κόντρα στον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Europa League, αν περάσει την Άντερλεχτ

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Europa League σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, με την οποία κοντράρεται στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ καταφέρει να αποκλείσει την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι, με το νικητή του οποίου θα παίξει η ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League.

Το πρώτο ματς θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου σε Βουλγαρία ή Καζακστάν, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 27 Αυγούστου στην Τούμπα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι ώρες.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των playoffs του Europa League