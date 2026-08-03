Ο ΠΑΟΚ κόντρα στον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Europa League, αν περάσει την Άντερλεχτ

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι στα πλέι οφ του Europa League σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, με την οποία κοντράρεται στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ καταφέρει να αποκλείσει την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι, με το νικητή του οποίου θα παίξει η ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League.
Το πρώτο ματς θα πραγματοποιηθεί στις 20 Αυγούστου σε Βουλγαρία ή Καζακστάν, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 27 Αυγούστου στην Τούμπα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι ώρες.
Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των playoffs του Europa League
- Τραμπζονσπόρ Vs Νικητής Φερεντσβάρος – Γκόρνικ Ζάμπρζε
- Νικητής Κουόπιο – Κραϊόβα Vs Ηττημένος Αραράτ – Τσέλιε
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Vs Νικητής Λίνκολν – Ομόνοια
- Ηττημένος Χάποελ Μπερ Σεβά – Ερυθρός Αστέρας Vs Βικτόρια Πλζεν
- Νικητής Σάμροκ Ρόβερς – Εγκνάτια Vs Λίλεστρομ
- Νικητής Γιαγκελόνια – Ρέιντζερς Vs Νικητής Λάρν – Ιμπέρια
- Ηττημένος Μιάλμπι – Σλόβαν Μπρατισλάβας Vs Νικητής Πάφος – Ζάλτσμπουργκ
- Ηττημένος Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι Vs Νικητής ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ
- Νικητής Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ Vs Νικητής Τουν – Βίκινγκουρ
- Νικητής Χράβετς Κράλοβε – Μπεσίκτας Vs Ηττημένος Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Ζαλγκίρις
- Νικητής Μπενφίκα – Χαρτς Vs Ηττημένος Άαρχους – Σαμπάχ
- ΟΦΗ Vs Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας