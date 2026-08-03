Ο ΟΦΗ ενάντια στο νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα πλέι οφ του Europa League

Ο ΟΦΗ θα κοντραριστεί με το νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα πλέι οφ του Europa League με στόχο να κάνει την έκπληξη και να εξασφαλίσει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ απέφυγε μεγαθήρια όπως η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας και για να εκπληρώσει το όνειρο των Κρητικών θα πρέπει να αποκλείσει μια εκ των Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αν τα καταφέρει τότε θα έχει εξασφαλίσει τη θέση του στη League Phase του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΟΦΗ έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League αν αποκλειστεί από τα πλέι οφ του Europa League, όμως δεδομένα θα δώσει τη μάχη του για να παίξει στη δεύτερη καλύτερη διοργάνωση της UEFA.

Ο πρώτος αγώνας των Κρητικών θα γίνει στο Παγκρήτιο στις 20 Αυγούστου και η ρεβάνς θα γίνει σε Ισραήλ ή Βουλγαρία μία εβδομάδα αργότερα στις 27 Αυγούστου, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί οι ακριβείς ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των playoffs του Europa League