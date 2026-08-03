Ο ΠΑΟΚ ενάντια στο νικητή του ζευγαριού Μπραν – Απόλλων Λεμεσού στα πλέι οφ του Conference League, εάν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ

Ο ΠΑΟΚ θα τεθεί αντιμέτωπος με το νικητή του ζευγαριού Μπραν – Απόλλων Λεμεσού στα πλέι οφ του Conference League στο κακό σενάριο που δεν καταφέρει να αποκλείσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Εφόσον, ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει ενάντια στην Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League θα κοντραριστεί ή με την επικίνδυνη Μπραν από τη Νορβηγία ή με τον Απόλλωνα Λεμεσού, με στόχο την είσοδο στη League Phase του Conference League.

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Ο «δικέφαλος του Βορρά» προηγουμένως είχε μάθει και τον αντίπαλό του για τα πλέι οφ του Europa League, σε περίπτωση που αποκλείσει την ομάδα από το Βέλγιο. Σε αυτό το σενάριο θα παίξει με τον ηττημένο του Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι, ζευγάρι με το οποίο σχετίζεται και η ΑΕΚ.

Το πρώτο παιχνίδι των αναμετρήσεων του Conference League θα γίνει στην Τούμπα στις 20 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να είναι μία εβδομάδα αργότερα (27/08/26) εκτός έδρας.

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