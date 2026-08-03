Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ ενάντια στο νικητή του ζευγαριού Μπραν – Απόλλων Λεμεσού στα πλέι οφ του Conference League, εάν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ

Ο «δικεφαλος του Βορρά» θα παλέψει για μία θέση στη League Phase του Conference League αν αποκλειστεί από τη βελγική ομάδα
Ο Τάισον
Ο Τάισον με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ θα τεθεί αντιμέτωπος με το νικητή του ζευγαριού Μπραν – Απόλλων Λεμεσού στα πλέι οφ του Conference League στο κακό σενάριο που δεν καταφέρει να αποκλείσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Εφόσον, ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει ενάντια στην Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League θα κοντραριστεί ή με την επικίνδυνη Μπραν από τη Νορβηγία ή με τον Απόλλωνα Λεμεσού, με στόχο την είσοδο στη League Phase του Conference League.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» προηγουμένως είχε μάθει και τον αντίπαλό του για τα πλέι οφ του Europa League, σε περίπτωση που αποκλείσει την ομάδα από το Βέλγιο. Σε αυτό το σενάριο θα παίξει με τον ηττημένο του Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι, ζευγάρι με το οποίο σχετίζεται και η ΑΕΚ.

Το πρώτο παιχνίδι των αναμετρήσεων του Conference League θα γίνει στην Τούμπα στις 20 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να είναι μία εβδομάδα αργότερα (27/08/26) εκτός έδρας.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των playoffs στο Conference League

  • Ηττημένος Τουν – Βίκινγκουρ Vs Νικητής Μπόρατς – Βίτεμπσκ
  • Ηττημένος Σάμροκ Ρόερς – Εγκνάτια Vs Ηττημένος Κουόπιο – Κραϊόβα
  • Νικήτης Τρε Φιόρι Ντρίτα Vs Νικητής Φλόραν Ταλίν – Ίντερ ντ’ Εσκάλδες
  • Ηττημένος Λεχ Πόζναν Vs Νικητής Ρίγα – Γκιόρ
  • Ηττημένος Λίνκλον – Ομόνοια Vs Νικητής Λανρ – Ιμπέρια
  • Ελσίνκι – Μάδεργουελ Vs Φράιμπουργκ
  • Φερεντσβάρος – Γκόρνικ Ζάμπρζε Vs Μονακό
  • Ίντερ Τούρκου – Βαντούζ Vs Ντεμπρέτσεν – Κοπεγχάγη
  • Ηττημένος Μπενφίκα – Χαρτς Vs Νικητής Πάιντε – Ραπίντ Βιέννης
  • Νικητής Κλουζ – Τρόμσο Vs Μπράιτον
  • Νικητής Ζαλγκίρις – Χάιντουκ Vs Νικητής Ρακόβ – Χάμαρμπι
  • Νικητής Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 Vs Ηττημένος Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας
  • Ηττημένος ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ Vs Νικητής Μπραν – Απόλλων Λεμεσού
  • Γκέτενμποργκ – Γάνδη Vs Χιμπέρνιαν – Σκεντίγια
  • Αταλάντα Vs Μακάμπι Τελ Αβίβ – Κατόβιτς
  • Μποχέμιανς – Μίντιλαντ Vs Ριέκα – Ίλβες
  • Γιαγκελόνια – Ρέιντζερς Vs Γιάμπλονετς – ΡΦΣ
  • Βαλούρ – Νόρτζελαντ Vs Σερίφ Τίρασπολ – Σεν Γκάλεν
  • Άουντα – Ντίναμο Τιράνων Vs Πάφος Ζάλτσμπουργκ
  • Νόα – Σιόν Vs Άγιαξ – Σέλμπουρν
  • Μπράγκα – Ντίναμο Μινσκ Vs Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ – Αούστρια Βιέννης
  • Τβέντε – Ντουνάισκα Στρέντα Vs Ντίναμο Κιέβου – Κάραμπαγκ
  • Χετάφε Vs Παρτιζάν – Τόμπολ
  • Λουγκάνο – Ρούναβικ Vs Ηττημένος Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας
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