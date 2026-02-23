Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Αποθέωση της ερυθρόλευκης αποστολής στην Κολωνία και συνθήματα για Μεντιλίμπαρ

Θερμή υποδοχή περίμενε την αποστολή του Ολυμπιακού στην Κολωνία
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (23.02.2026) στην Γερμανία, για την αυριανή μεγάλη ρεβάνς (22:00, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE TV SPORT 2) στη έδρα της Μπάγερ Λεβερκουζεν, για τη νοκ-άουτ φάση των playoffs του Champions League.

Η πτήση του Ολυμπιακού από την Αθήνα για την Κολωνία είχε διάρκεια περισσότερο από τρεις ώρες. Κατά την άφιξη της αποστολής των “ερυθρολεύλων” υπήρξε αποθέωση από ομάδα οπαδών της ομάδας, που βρέθηκε εκεί και θέλησε να “ντοπάρει” ψυχολογικά τους Πειραιώτες.

Ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, άκουσε ρυθμικά το όνομά του και χαιρέτησε τους οπαδούς, θέλοντας έτσι να τους ευχαριστήσει για τη στήριξή τους. Την αποθέωση γνώρισαν και οι Ελ Καμπί, Ποντένσε, Τσικίνιο, Πιρόλα και Ροντινέι.

Αφότου ξεκουραστούν τα μέλη της αποστολής του Ολυμπιακού θα κατευθυνθούν στην «Bay Arena» για την συνέντευξη Τύπου του αγώνα κι έπειτα την τελευταία τους προπόνηση πριν από το μεγάλο παιχνίδι της Τρίτης.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον, Λιατσικούρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
118
86
74
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo