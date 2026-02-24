Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Για τη μεγάλη ανατροπή και την πρόκριση στους «16» του Champions League

Δύσκολη αλλά όχι και ακατόρθωτη αποστολή. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην “BayArena” (22:00, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE TV SPORT 2), με στόχο να φέρει… τούμπα την πρόκριση και να περάσει στους “16” του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν έχοντας μια δύσκολη αποστολή. Να ανατρέψει την ήττα του με 0-2 στο Φάληρο, να πετάξει τους Γερμανούς από τη διοργάνωση και να πάρει αυτός το «εισιτήριο». Σε αυτή του την προσπάθεια, θα έχει περίπου 4.000 φίλους του!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι το εκτός έδρας γκολ δεν μετράει. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να νικήσει με τρία γκολ διαφορά την Μπάγερ Λεβερκούζεν για να προκριθεί, ή με δυο, για να στείλει το ματς στην παράταση και στα πέναλτι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι Πειραιώτες πιστεύουν στην πρόκριση και θέλουν να επαναλάβουν την επιτυχία που είχε η ομάδα κόντρα στην ΜακάμπιΤελ Αβίβ, τη χρονιά που κατέκτησε το Conference League. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί στον πρώτο αγώνα σρο «Καραϊσκάκης» με 1-4 από τους Ισραηλινούς, όμως με το 1-6 στη Σερβία και συγκεκριμένα στην Τόπολα, μπόρεσαν να πάρουν μία ιστορική πρόκριση για τα προημιτελικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έκανε γνωστή την αποστολή των ερυθρολεύκων. Ο Βάσκος έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές του, ενώ στη Γερμανία ταξίδεψε και ο Γιαζίτζι, παρότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ – Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα – Βάθκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλδο – Μαζά, Ποκού – Σικ

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα – Μουζακίτης, Έσε – Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί

Η UEFA όρισε τον Άγγλο elite διαιτητή, Μάικλ Όλιβερ στον επαναληπτικό του Λεβερκούζεν. Βοηθοί θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ, 4ος ο Άντριου Μάντλεϊ και στο VAR ο Ιταλός Μάρκο Ντι Μπέλο με τον Πολωνό Τόμας Κβιατκόφσκι.