Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Η προπόνηση των ποδοσφαιριστών του Μεντιλίμπαρ στην «BayArena»

Η τελευταία προπόνηση των Πειραωτών πριν το μεγάλο ματς στο Champions League
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει το όνειρο της μεγάλης ανατροπής στην “BayArena”. Οι Πειραιώτες φιλοξενούνται την Τρίτη από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, Newsit.gr, MEGA, COSMOTE TV SPORT 2) στη ρεβάνς της ήττας του με 2-0 για τα playoffs του Champions League.

Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου και των δηλώσεων των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ροντινέι, οι παίκτες του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν την τελευταίας του προπόνηση -”στην BayArena”- ολοκληρώνοντας την προετοιμασία για το ματς όπου θα κρίνει ένα “εισιτήριο” για τους “16” του Champions League.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

