Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο 5-0: «Καταιγιστικοί» οι Βαυαροί για το 3/3 στην Bundesliga

Η Μπάγερν Μονάχου έφθασε τα 14 γκολ σε τρία παιχνίδια στη φετινή Bundesliga και προελαύνει στο ξεκίνημα της σεζόν, αφού έφθασε εύκολα στο 3/3, με τη νίκη της με 5-0 επί του Αμβούργου.

Με τον Χάρι Κέιν να έχει δύο γκολ και μία ασίστ, η Μπάγερν Μονάχου “σάρωσε” το Αμβούργο στην τρίτη αγωνιστική της Bundesliga και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Εκτός από τον Κέιν, οι “Βαυαροί” βρήκαν ξανά σκορ και από τον Λουίς Ντίας, που έχει ξεκινήσει “ζεστός” την καριέρα του στη Γερμανία, ενώ κόντρα στο Αμβούργο βρήκαν το… δρόμο προς τα δίχτυα και οι Γκνάμπρι και Πάβλοβιτς.

Η Μπάγερν Μονάχου “τρομάζει” τους αντιπάλους της στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.