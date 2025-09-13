Bundesliga: Πέρασε στην κορυφή η Ντόρτμουντ, ανεβαίνει η Λειψία

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πέρασε με το διπλό από την έδρα της Χάιντενχαϊμ και με τη νίκη της 2-0 έφθασε τους 7 βαθμούς και πέρασε – προσωρινά- στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην Bundesliga.

Εκμεταλλευόμενη την αποβολή του Ζιβζιβάντε από το 22ο λεπτό του αγώνα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν δυσκολεύτηκε να “καθαρίσει” το παιχνίδι επί της Χάιντενχαϊμ, χάρη σε γκολ των Γκιρασί και Μπάιερ από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Bundesliga. Οι Βεστφαλοί προσπέρασαν έτσι την Μπάγερν Μονάχου στη βαθμολογία, αλλά με παιχνίδι περισσότερο και ευελπιστούν ότι φέτος θα “παλέψουν” για τον τίτλο στη Γερμανία.

Ανοδική πορεία ακολουθεί όμως πλέον και η Λειψία, που μετά το “βαρύ” 6-0 από την Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα της σεζόν, έκανε το 2/2, επικρατώντας και της Μάιντζ με 1-0, έχοντας ως σκόρερ του αγώνα τον Μπακαγιόκο.

Τα αποτελέσματα στην Bundesliga

Λεβερκούζεν-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3-1

(10΄, 90΄+8΄ Γκριμάλντο, 45΄+4΄ πέν. Σικ – 52΄ Ουζούν)

Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη 3-1

(81′, 90’+1 πέν. Ματάνοβιτς, 86′ Σέρχαντ – 20′ Ντεμίροβιτς)

Μάιντς-Λειψία 0-1

(40′ Μπακαγιόκο)

Βόλφσμπουργκ-Κολωνία 3-3

(42′ Αμούρα, 65′ Μάγερ, 90’+9 Αρνολντ – 5′ Βάλντσμιντ, 90’+1 Γιοχάνεσον, 90’+14 Καμίνσκι)

Ουνιόν Βερολίνου-Χοφενχάιμ 2-4

(49′ Ανσα, 71′ Ροτ – 45’+1 Κράμαριτς, 45’+3, 52′ Ασλάνι, 82′ πέν. Λέμπερλε)

Χαϊντενχάιμ-Ντόρτμουντ 0-2

(34′ Γκιρασί, 45’+6 Μπάιερ)