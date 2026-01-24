Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ 1-2: Η ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη σόκαρε τους πρωτοπόρους της Bundesliga

Τη νίκη της 19ης αγωνιστικής της Bundesliga πανηγύρισε η Άουγκσμπουργκ, η οποία σόκαρε την Μπάγερν στο Μόναχο, επικρατώντας με ανατροπή 2-1.

Η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη ήταν εξαιρετική στο Μόναχο και υποχρέωσε την Μπάγερν στην πρώτη φετινή ήττα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με εξαιρετική ψυχολογία ύστερα από την εντός έδρας νίκη επί της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για το Champions League, με την οποία εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στους «16», το αήττητο (16-2-0) σύνολο του Βενσάν Κομπανί υποδέχθηκε μια ακόμη βαυαρική ομάδα, η οποία έκανε τη μεγάλη έκπληξη μέσα στο «Αλιάντς Αρίνα» και μάλιστα με ανατροπή, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία.

Η Μπάγερν προηγήθηκε με τον Ιτο (23′), αλλά η Αουγκσμπουργκ έκανε τη μεγάλη ανατροπή με τα γκολ των Τσάβες (75′) και Μασένγκο (81′), με τον Γιαννούλη να δίνει την ασίστ στο νικητήριο τέρμα.

| GOAL: MASSENGO HAS GIVEN AUGSBURG THE LEAD WITH 10 MINS TO GO!!!



Bayern München 1-2 Augsburg#BAYFCA



pic.twitter.com/88hBqjHOMT ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 24, 2026

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής

Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργο 0-0

Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ 1-2

(23′ Ιτο-75′ Τσάβες, 81′ Μασένγκο)

Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης 1-0

(37′ Λούκας)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 1-3

(18′ Καλιμουεντό-52′ Μέρστεντ, 60′ Καμπάκ, 65′ Αμέντα)

Μάιντς-Βόλφσμπουργκ 3-1

(68′ Τίετζ, 73′ Μπελ, 83′ Αμίρι-3′ Αμούρα)

Χαϊντενχάιμ-Λειψία 0-3

(62′ Μπακού, 68′ Νούσα, 70′ Ράουμ)

Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 24/01

Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη 25/01

Φράιμπουργκ-Κολωνία 25/01

Η βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 50

Ντόρτμουντ 39 -18αγ.

Χοφενχάιμ 36 -18αγ.

Λειψία 35 -18αγ.

Στουτγκάρδη 33 -18αγ.

Λεβερκούζεν 32 -18αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27

Φράιμπουργκ 24 -18αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 24 -18αγ.

Κολωνία 20 -18αγ.

Γκλάντμπαχ 20 -18αγ.

Βόλφσμπουργκ 19

Άουγκσμπουργκ 19

Αμβούργο 18

Βέρντερ Βρέμης 18 -18αγ.

Μάιντς 15

Ζανκτ Πάουλι 13

Χαϊντενχάιμ 13