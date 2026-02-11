Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 2-0: Άνετη πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας για τους Βαυαρούς

Συμπληρώθηκε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Γερμανίας, με την Μπάγερν να επικρατεί άνετα με 2-0 της Λειψίας στο Μόναχο, στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό και να παίρνει το «εισιτήριο» για τη συνέχεια του θεσμού.
Μετά από ένα πρώτο 45λεπτο χωρίς γκολ, η Μπάγερν Μονάχου «πάτησε γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο και με δύο τέρματα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών έφτασε σχετικά άνετα στην πρόκριση, μένοντας μέσα στο παιχνίδι του νταμπλ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Κέιν με πέναλτι στο 64′ άνοιξε το σκορ, για να «γράψει» το 2-0 στο 67′ ο Ντίας, δίνοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του DFB-Pokal:
Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 3-0
Χόλσταϊν Κίελ-Στουτγκάρδη 0-3
Χέρτα Βερολίνου-Φράιμπουργκ 4-5 πέν. (0-0 κ.δ. και 1-1 παρ.)
Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 2-0