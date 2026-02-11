Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 2-0: Άνετη πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας για τους Βαυαρούς

Η Μπάγερν Μονάχου "καθάρισε" την πρόκριση μέσα σε ένα τρίλεπτο
Συμπληρώθηκε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Γερμανίας, με την Μπάγερν να επικρατεί άνετα με 2-0 της Λειψίας στο Μόναχο, στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό και να παίρνει το «εισιτήριο» για τη συνέχεια του θεσμού.

Μετά από ένα πρώτο 45λεπτο χωρίς γκολ, η Μπάγερν Μονάχου «πάτησε γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο και με δύο τέρματα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών έφτασε σχετικά άνετα στην πρόκριση, μένοντας μέσα στο παιχνίδι του νταμπλ.

Ο Κέιν με πέναλτι στο 64′ άνοιξε το σκορ, για να «γράψει» το 2-0 στο 67′ ο Ντίας, δίνοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του DFB-Pokal:

Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 3-0

Χόλσταϊν Κίελ-Στουτγκάρδη 0-3

Χέρτα Βερολίνου-Φράιμπουργκ 4-5 πέν. (0-0 κ.δ. και 1-1 παρ.)

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 2-0

