Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1 τελικό: Στον τελικό του Champions League οι Παριζιάνοι

Το γκολ του Κέιν στις καθυστερήσεις του αγώνα δεν ήταν αρκετό για τους Βαυαρούς
Ημιτελικός Champions League
5-4 υπέρ της Παρί ο πρώτος αγώνας
1 - 1
Τελικό
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά του Champions League.

00:00 | 07.05.2026

23:59 | 06.05.2026
Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ θα είναι ο φετινός τελικός του Champions League.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έμειναν όρθιοι στο Μόναχο, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Μπάγερν Μονάχου και με συνολικό σκορ 6-5 έκλεισαν ραντεβού με τους Λονδρέζους στη Βουδαπέστη

Τέλος αγώνα!
23:51 | 06.05.2026
90+4 ΓΚΟΛ για την Μπάγερν Μονάχου!

Ο Κέιν ισοφαρίζει 1-1 στο 94'

23:51 | 06.05.2026
Φτάσαμε στο 90'
23:41 | 06.05.2026
88' Εκατέρωθεν φάσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα

Μεγάλη στιγμή για την Μπάγερν με το σουτ του Λάιμερ να κοντράρει στα σώματα, ενώ στη συνέχεια ο Μπαρκολά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Νόιερ
 

23:40 | 06.05.2026
Ο Κβαρατσέλια δεν έπιασε καλά το σουτ και έχασε μοναδική ευκαιρία μπροστά από την εστία του Νόιερ
23:39 | 06.05.2026
Φτάσαμε στο 80', παραμένει το 0-1
23:38 | 06.05.2026
75' Σουτ του Ντουέ, λίγο άουτ η μπάλα

23:32 | 06.05.2026
71' Μεγάλη ευκαιρία για την Παρί

Σουτ του Ντουέ, λίγο άουτ η μπάλα

23:26 | 06.05.2026

70΄ Σουτ του Ολίσε, μπλοκάρει εύκολα ο πορτιέρε των Γάλλων

 
23:19 | 06.05.2026
64' Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Παρί!

Σουτ του Ντουέ, ο Νόιερ έβγαλε σε κόρνερ

23:18 | 06.05.2026
Δύο μεγάλες ευκαιρίες για την Παρί μέσα σ' ένα λεπτό

Ο Νόιερ σταμάτησε δύσκολα τα σουτ των Ντουέ και Κβαρατσέλια

23:17 | 06.05.2026
Η Παρί Σεν Ζερμέν στέκονται εξαιρετικά τακτικά στο Μόναχο
23:08 | 06.05.2026

55΄ Άστοχο σουτ του Πάβλοβιτς για την Μπάγερν
 

23:08 | 06.05.2026
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
22:50 | 06.05.2026
Ημίχρονο στο Μόναχο: Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερμέν 0-1

Το γκολ του Ντεμπελέ χωρίζει τις δύο ομάδες

22:50 | 06.05.2026
34' Τεράστια ευκαιρία για την Παρί!

 Κεφαλιά του Ζοάο Νέβες εντυπωσιακά ο Νόιερ σε κόρνερ

22:33 | 06.05.2026

Μετά το χέρι του Μέντες, οι Βαυαροί ζήτησαν πέναλτι σε χέρι του Νέβες. Ο Πινέιρο δεν το έδωσε και οι Βαυαροί ήταν έξαλλοι

 

22:29 | 06.05.2026
Έντονες διαμαρτυρίες από την Μπάγερν Μονάχου

Όλος ο πάγκος της Μπάγερν φώναξε για φάουλ με το χέρι του Μέντες που έχει κίτρινη και θα είχε αποβληθεί. Ωστόσο ο Πινέιρο έδωσε ένα φάουλ νωρίτερα

 

22:26 | 06.05.2026
27' Μεγάλη ευκαιρία για την Μπάγερν Μονάχου

Ο Ολίσε πλασάρει μέσα από την περιοχή, λίγο άουτ η μπάλα

22:22 | 06.05.2026
2' ΓΚΟΛ για την Παρί με το "καλησπέρα"!

Τρομερή εκτέλεση από τον Ντεμπελέ με 0-1

21:57 | 06.05.2026
Σέντρα στον αγώνα
21:51 | 06.05.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:51 | 06.05.2026

Σε περίπτωση νίκης με ένα γκολ διαφορά, το παιχνίδι θα πάει στην παράταση

21:51 | 06.05.2026
Οι Γερμανοί ψάχνουν νίκη με δύο γκολ διαφορά για να περάσουν στον τελικό
21:50 | 06.05.2026
Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο παιχνίδι η Παρί νίκησε την Μπάγερν με 5-4
21:50 | 06.05.2026
Ο τελικός θα γίνει στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης.
21:48 | 06.05.2026
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Μπάγερν: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Ολίσε, Ντίας, Κέιν.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν, Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ.

21:47 | 06.05.2026

Οι δύο ίσως κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης συγκρούονται απόψε στο Μόναχο με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό του Champions League, όπου ήδη βρίσκεται από χθες η Άρσεναλ

21:45 | 06.05.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν στη Γερμανία για τα ημιτελικά του Champions League

