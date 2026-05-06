Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1 τελικό: Στον τελικό του Champions League οι Παριζιάνοι

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά του Champions League.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης έμειναν όρθιοι στο Μόναχο, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Μπάγερν Μονάχου και με συνολικό σκορ 6-5 έκλεισαν ραντεβού με τους Λονδρέζους στη Βουδαπέστη
Ο Κέιν ισοφαρίζει 1-1 στο 94'
Μεγάλη στιγμή για την Μπάγερν με το σουτ του Λάιμερ να κοντράρει στα σώματα, ενώ στη συνέχεια ο Μπαρκολά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Νόιερ
75' Σουτ του Ντουέ, λίγο άουτ η μπάλα
Σουτ του Ντουέ, ο Νόιερ έβγαλε σε κόρνερ
Ο Νόιερ σταμάτησε δύσκολα τα σουτ των Ντουέ και Κβαρατσέλια
55΄ Άστοχο σουτ του Πάβλοβιτς για την Μπάγερν
Το γκολ του Ντεμπελέ χωρίζει τις δύο ομάδες
Κεφαλιά του Ζοάο Νέβες εντυπωσιακά ο Νόιερ σε κόρνερ
Μετά το χέρι του Μέντες, οι Βαυαροί ζήτησαν πέναλτι σε χέρι του Νέβες. Ο Πινέιρο δεν το έδωσε και οι Βαυαροί ήταν έξαλλοι
Όλος ο πάγκος της Μπάγερν φώναξε για φάουλ με το χέρι του Μέντες που έχει κίτρινη και θα είχε αποβληθεί. Ωστόσο ο Πινέιρο έδωσε ένα φάουλ νωρίτερα
Ο Ολίσε πλασάρει μέσα από την περιοχή, λίγο άουτ η μπάλα
Τρομερή εκτέλεση από τον Ντεμπελέ με 0-1
Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Σε περίπτωση νίκης με ένα γκολ διαφορά, το παιχνίδι θα πάει στην παράταση
Μπάγερν: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Στάνισιτς, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Ολίσε, Ντίας, Κέιν.
Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν, Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ.
Οι δύο ίσως κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης συγκρούονται απόψε στο Μόναχο με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό του Champions League, όπου ήδη βρίσκεται από χθες η Άρσεναλ
