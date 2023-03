H Μπάγερν Μονάχου θα προσπαθήσει να ενισχύσει την επιθετικής της γραμμή με ένα δυνατό “όπλο” και δημοσιεύματα αναφέρονται στα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα των Βαυαρών.

Στην Μπάγερν Μονάχου προσπαθούν να πετύχουν τους φετινούς τους στόχους (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Champions League), φέρνοντας στον πάγκο της ομάδας τον Τόμας Τούχελ, αλλά παράλληλα, κοιτάζουν και στη νέα σεζόν.

Οι αλλαγές που θα υπάρξουν το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να είναι πολλές και μια θέση που… καίει την ομάδα φαίνεται πως είναι αυτή του κεντρικού επιθετικού. Παρά την πολύ καλή του σεζόν, ο Τσούπο – Μότινγκ δεν μπορεί να… γεμίσει τα παπούτσια του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Σύμφωνα με την γερμανική σελίδα SPORT1, η Μπάγερν θα κινηθεί για την απόκτηση κεντρικού επιθετικού το φετινό καλοκαίρι, με τους Χάρι Κέιν, Βίκτορ Όσιμεν (Νάπολι) και Ραντάλ Κολό Μουανί (Άιντραχτ) να βρίσκονται στη λίστα του Χασάν Σαλιχάμιτζιτς. Εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να υπάρξουν με το τέλος της σεζόν.

